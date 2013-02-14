Özel Harp'in 'Künyesizler' timi 36 kişi için infaz listesi hazırlamış!

MİT’in gizli Özel Harp raporuna göre, Genelkurmay’dan bağımsız çalışan “Künyesizler” isimli grup, 36 kişiye yönelik olarak infaz hazırlığı yaptığı iddia edildi.

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’na gönderilen MİT’in Özel Harp Raporu’na ilişkin “gizli” bilgilerin detaylarına Taraf ulaştı. 287 sayfalık rapor, bir subayın Özel Harp Dairesi ile ilgili MİT’e yolladığı ihbar mektuplarından yola çıkılarak hazırlandı. Subay, mektuplarında elde ettiği isimleri, harekât planlarını ve operasyon tecrübelerini anlattı.

'Askerî ihmaller anlatıldı'

Taraf Gazetesi'nden Arzu Yıldız'ın haberine göre, MİT’e Özel Harp ile ilgili gönderilen mektuplarda, söz konusu subayın 2000’li yıllara kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da PKK ile mücadele eden Özel Harp kadrosunda olduğunu anlatılıyor.

Mektupların bir kısmında PKK ile mücadelede kullanılan metotlar, operasyonlar, bölgedeki kaçakçık gibi bir takım bilgilerden bahsediliyor. Bu bilgiler arasında askerî zafiyetler ve ihmallere de yer veriliyor. Mektubun can alıcı bölümleri ise MİT Müsteşarı Emre Taner’in talimatıyla elde ettiği bilgileri aktaran ihbarcının Ankara’ya atanmasıyla tanık olduğu olayları anlatmasıyla başlıyor. AKP iktidarını devirmeye yönelik 27 Nisan sürecine kadar hazırlanan planlar deşifre edilirken, Özel Harp’in hedefinde sadece AKP’nin değil, cemaatlerin de olduğunu ifade ediyor. Cemaatlerin “irticai” tehdit olarak kabul edildiği ve bunlara yönelik eylem planları da mektupta aktarılıyor. Cemaatlerin dershanelerinin de mutlaka kapatılması gerektiğinin altı çiziliyor. Cemaat üyelerine Özel Harp tarafından hazırlandığı iddia edilen fişleme tutanakları da mektubun ekinde sunuluyor.



Özel Kuvvetler’de görev yapanların sayısı siyah, beyaz, turuncu ve yeşiller olarak adlandırılan gruplar, infaz timi ve siviller dâhil 110 bin olarak belirtildi. Ancak etkin görevli sayısı 650 civarında olduğu, geri kalan 540 kişinin kimliğine dair ise bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi.

'Listede isimler yok'

Mektupta, suikast eğitimi alan Genelkurmay’a bağlı ancak bağımsız çalışan ve “künyesizler” olarak adlandırılan grubun 36 kişiye yönelik infaz hazırlığında olduğu ifade edilirken, bu kişilerin isimlerine yer verilmiyor. MİT raporunda infaz edilecek isimler arasında sıralananlardan sadece daha önce basına yansıyan Yargıtay Başsavcısı Yalçınkaya, Başbakan Yardımcısı Arınç, Türkan Saylan, Tuncay Özkan ve Cumhurbaşkanı Gül’ün adı veriliyor. Ancak geri kalan 30 kişinin kim olduğu bilgisi yok.