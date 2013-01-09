MİT'ten Meclis'e giden Özel Harp Dairesi'nin fişleme dosyasında ne var?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Özel Harp Dairesi olarak bilinen Seferberlik Tetkik Kurulu hakkında, Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu’na çok derin bilgilerin yer aldığı 200 sayfalık bir rapor gönderdi.

Raporda, Hrant Dink cinayetinin planlandığı, Rahip Santaro’nun öldürüldüğü Trabzon, Zirve Yayınevi davasının adresi Malatya ile Hatay’da 4 bin kişinin fişlendiği belirtildi. Her ismin karşısında, fişlenenlerle ilgili bilgiler verilirken, “Ermeni Vakfı Başkanı”, “HADEP”, “Suriye yanlısı”, “Arap Uyruklu”, “Alevi”, “sol görüşlü”, “aşırı sol” gibi ifadeler yer aldı. Raporda, Türkiye’nin birçok bölgesine gömülen silahların yeriyle ilgili krokilere de yer verildi.

Milletvekili, iş adamı, işçi, esnaf herkes var

Fişleme listesinde hemen hemen herkes var. Milletvekilleri, iş adamları, esnaf, işçi yani toplumun her kesimi var. Kurul’un Türkiye’nin olası bir saldırıya karşı 100 bin kişilik sivil bir ordu oluşturduğu, ancak daha sonraki süreçte bu isimlerle ilgili fişlemeler yaptığına dikkat çekildi.

Bölgedeki faili meçhuller

MİT’in gönderdiği raporda ihbar mektupları da var. Dosya da yer alan bir mektupta, bölgedeki cinayetlerde de bu kurulun parmağının olduğu iddia edildi.

Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Üyesi CHP’li Mehmet Şeker, T24’e, “Seferberlik Tetkik Kurulu yasal biri kuruluş. Mesele, yasa dışı işler yapıp yapmadığı. MİT’ten gelen raporda, burasıyla ilgili iddialar var. Bunların önümüzdeki süreçte kurulacak yeni bir komisyonla araştırılması lazım” dedi.

Kozmik Oda’ya girilmişti

Ankara'daki Seferberlik Tetkik Kurulu'ndaki yapılanma bugüne dek hep sır olarak kalmıştı. 25 Aralık 2009 tarihinde Hâkim Kadir Kayan, Seferberlik Tetkik Kurulu'ndaki kozmik odaya girdi. Yanında 5 savcı ile 26 gün boyunca odadaki belgeleri tek tek inceledi. Ama somut bilgiler ortaya dökülmedi.