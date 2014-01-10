Özel Harekat Daire Başkanı da görevden alındı

17 Aralık operasyonlarının ardından başlayan görevden almalar son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı’na uzandı.1.Sınıf Emniyet Müdürü Rağıp Bülent Taşçı görevden alınarak yerine 1.Sınıf Emniyet Müdürü Turan Aksoy atandı.

Özel Harekat Daire Başkanlığı'na, İçişleri Bakanı Efkan Âlâ'nın oluruyla, Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda Başmüfettiş olarak görevli, 1.Sınıf Emniyet Müdürü Turan Aksoy atandı.

Efkan Âlâ ayrıca, yine 1.Sınıf Emniyet Müdürü Rağıp Bülent Taşçı’yı da Antalya Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine "geçici görevle vekâleten" atadı.

