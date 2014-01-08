Ergenekon'u öneren ve yöneten emniyet müdürleri de görevden alındı

Bugün görevden alınan 16 il emniyet müdürü arasında Ergenekon Operasyonu'nu ilk olarak öneren Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven ile operasyonu yöneten Sakarya Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş da var.

İçişleri Bakanlığı bugün 16 ilin emniyet müdürünü görevden alarak, merkeze çekti. İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, bunlardan üçü geçmişte kamuoyunu çok yakından ilgilendiren davalarla öne çıkmıştı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven, iddiaya göre, 2001 ve 2006’da Ergenekon Operasyonu’nu yapmayı önermiş fakat bu talebini kabul ettirememişti. Sakarya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş da, yeniden yargılanmaları gündemde olan Ergenekon Operasyonu'nu yöneten polis ekibin başındaki isimdi.

Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya ise Zirve Yayınevi cinayeti sırasında Malatya’daydı. Kahya’ya bağlı polis ekibi, cinayetten tam bir gün önce atış taliminden dönerken yakaladıkları üç zanlıyı, “çevreyi kirletme” cezası keserek serbest bırakmış, üzerlerindeki üç kurusıkı silahı ise bulamamıştı! Bu silahlar ertesi gün cinayet mahallinde bulunmuştu.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven: Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun’un iddiasına göre o tarihlerde yardımcılığını yapan Recep Güven, 2001 ve 2006 yıllarında önüne iki kez “Ergenekon Terör Örgütü” adlı bir çalışmayı getirip operasyon yapılmasını önerdi. Fakat Uzun, eldeki bilgiler yetersiz olduğu için bu bu talebi geri çevirdi. Uzun, Ergenekon operasyonun yapılmasına engel olarak görüldüğü için görevinden alındığını iddia ediyor. Recep Güven, Diyarbakır’daki ilk mesaisinde, “Dağda ölen teröriste ağlamayan insan değildir” deyince Başbakan Erdoğan’ın tepkisini çekmişti. Öte yandan, bir önceki görev yeri olan Siirt’te ise gösteri düzenleyenlere karşı sert tutumuyla biliniyordu.

Sakarya Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş: Bugün görevden alınan 16 il emniyet müdürü arasında bulunan Sakarya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş'ın, yeniden yargılanmaları gündemde olan Ergenekon Operasyonu yöneten polis ekibin başındaki isim olduğu belirtildi. Sakarya'dan merkeze alınan Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 2007 yılında yapılan Ergenekon Operasyonu'nu düzenleyen ekibin önde gelen ismi konumundaydı. O dönem İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olan Aktaş'ın adı görevi sırasında birçok operasyonda gündeme geldi. Mustafa Aktaş, Ergenekon operasyonlarının planlama ve uygulama safhalarda bizzat yer almasının yanı sıra bazı illerde Terör, Mali Suçlar, Güvenlik ve Organize Şube müdürlükleri yaptı. Aktaş, Uzan ailesine yönelik yapılan operasyonu da yönetmişti. Mustafa Aktaş 2009 yılında Ağustos ayında yapılan terfi sonucunda Tokat Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştı.

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