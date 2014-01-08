16 ilin emniyet müdürü değişti

16 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Ankara, Diyarbakır, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kocaeli, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun ve Trabzon Emniyet Müdürleri merkeze çekildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne Kırıkkale Emniyet Müdürü Kadri Kartal atandı. Görevden alınan emniyet müdürlerinin yerine atanan isimler arasında polis başmüfettişlerinin olması dikkat çekti.

Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazetede yayınlandı.

Karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınan isimler şöyle:

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Muammer BUÇAK’ın,

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki GÜRKAN’ın,

Ankara Emniyet Müdürü Kadir AY’ın,

Antalya Emniyet Müdürü Mustafa SAĞLAM’ın,

Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman KAHYA’nın,

Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep GÜVEN’in,

Erzurum Emniyet Müdürü Halit Turgut YILDIZ’ın,

Gaziantep Emniyet Müdürü Ömer AYDIN’ın,

Hatay Emniyet Müdürü Ragıp KILIÇ’ın,

İzmir Emniyet Müdürü Ali BİLKAY’ın,

Kocaeli Emniyet Müdürü Hulusi ÇELİK’in,

Malatya Emniyet Müdürü Mustafa AYGÜN’ün,

Mersin Emniyet Müdürü Arif ÖKSÜZ’ün,

Sakarya Emniyet Müdürü Mustafa AKTAŞ’ın,

Samsun Emniyet Müdürü İsmail TÜRKMENLİ’nin,

Trabzon Emniyet Müdürü Ertan YAVAŞ’ın,

başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmaları,

Karara göre başka illere atanan isimler şöyle:

Adana Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Cengiz ZEYBEK’in,

Aksaray Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mehmet ASLAN’ın,

Ankara Emniyet Müdürlüğüne Kırıkkale Emniyet Müdürü Kadri KARTAL’ın,

Antalya Emniyet Müdürlüğüne Özel Harekat Dairesi Başkanı Cemil TONBUL’un,

Bayburt Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi İsa Bülent KAYA’nın,

Bolu Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mustafa KIZILKAYA’nın,

Bursa Emniyet Müdürlüğüne Bolu Emniyet Müdürü Sabri DURMUŞLAR’ın,

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne Aksaray Emniyet Müdürü Halis BÖĞÜRCÜ’nün,

Düzce Emniyet Müdürlüğüne Elazığ Emniyet Müdürü Ayhan BURAN’ın,

Elazığ Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Nihat İŞLEK’in,

Erzurum Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Kamil KARABÖRK’ün,

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mustafa ŞAHİN’in,

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne Düzce Emniyet Müdürü Ali GEZER’in,

Hatay Emniyet Müdürlüğüne Niğde Emniyet Müdürü Ali Doğan ULUDAĞ’ın,

İzmir Emniyet Müdürlüğüne Kastamonu Emniyet Müdürü Sami USLU’nun,

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Mustafa YOLDAN’ın,

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Hasan ONAR’ın,

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Levent YARIMEL’in,

Malatya Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Nuri ULUAYAK’ın,

Mersin Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Hasan Hüseyin BAHAR’ın,

Niğde Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Ali Kemal KURT’un,

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Osman BABADAĞI’nın,

Samsun Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Vedat YAVUZ’un,

Trabzon Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Murat KÖKSAL’ın atanmaları,