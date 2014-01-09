T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emniyette görevden alma operasyonu Bekçi Turgut'a uzandı

Ankara Emniyeti'nde yaşanan görevden almalarda ilginç bir detay ortaya çıktı. Yüzlerce polisin görevden alındığı operasyondan bir bekçi de payını aldı

09 Ocak 2014 17:12

17 Aralık operasyonunun ardından emniyet birimlerinde yaşanan görevden alma fırtınası son olarak Ankara Emniyeti'nde yaşanan tayinlerle adeta kasırgaya dönüştü.

Ankara Emniyeti'nden önceki gün gece yarısı ve dün gerçekleştirilen görevden almalarda 80'e yakını rütbeli personel olmak üzere, 609 personelin yerleri değiştirildi.

Milliyet’ten Sertaç Koç’un haberine göre, Ankara emniyetindeki büyük operasyon, Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay'ın görevden alınması ile tamamlanırken, görevden alınanlar arasında Narkotik Şube Müdürlüğü'nde çalışan bir bekçinin de bulunması dikkati çekti.

17 Aralık operasyonun ardından Emniyet birimlerinde yaşanan görevden alma fırtınası son olarak 17 il emniyet müdürü ve bir emniyet genel müdür yardımcısının görevden alınmalarının ardından kasırgaya dönüştü. Türkiye görevden alınan veya görev yerleri değiştirilen emniyet müdürleriyle ilgili haberleri nefesini tutarak takip ederken, ilginç bir tayin de yaşandı.

Ankara Emniyeti'nde önceki gün görevden alınan 80'i rütbeli 609 polisle birlikte, bir bekçinin de görev yerinin değiştirildiği ortaya çıktı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan bekçi Turgut Doğan da görevden alındı. Narkotik Şube Müdürlüğü'nde odacı görevinde çalışan bekçi kadrosundaki Turgut Doğan, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

 

ETİKETLER

17 aralıkyolsuzluk ve rüşvet operasyonupolisbekçiemniyetgörevden almahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24