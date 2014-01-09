Emniyette görevden alma operasyonu Bekçi Turgut'a uzandı

17 Aralık operasyonunun ardından emniyet birimlerinde yaşanan görevden alma fırtınası son olarak Ankara Emniyeti'nde yaşanan tayinlerle adeta kasırgaya dönüştü.

Ankara Emniyeti'nden önceki gün gece yarısı ve dün gerçekleştirilen görevden almalarda 80'e yakını rütbeli personel olmak üzere, 609 personelin yerleri değiştirildi.

Milliyet’ten Sertaç Koç’un haberine göre, Ankara emniyetindeki büyük operasyon, Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay'ın görevden alınması ile tamamlanırken, görevden alınanlar arasında Narkotik Şube Müdürlüğü'nde çalışan bir bekçinin de bulunması dikkati çekti.

17 Aralık operasyonun ardından Emniyet birimlerinde yaşanan görevden alma fırtınası son olarak 17 il emniyet müdürü ve bir emniyet genel müdür yardımcısının görevden alınmalarının ardından kasırgaya dönüştü. Türkiye görevden alınan veya görev yerleri değiştirilen emniyet müdürleriyle ilgili haberleri nefesini tutarak takip ederken, ilginç bir tayin de yaşandı.

Ankara Emniyeti'nde önceki gün görevden alınan 80'i rütbeli 609 polisle birlikte, bir bekçinin de görev yerinin değiştirildiği ortaya çıktı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan bekçi Turgut Doğan da görevden alındı. Narkotik Şube Müdürlüğü'nde odacı görevinde çalışan bekçi kadrosundaki Turgut Doğan, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.