Özel'den atasözlü Balyoz yorumu: Gün ola harman ola...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Balyoz davasında baştan beri sürdürdüğü kararlı sessizliğini ilk defa bozdu. Anayasa Mahkemesi hak ihlali ve yerel mahkemenin tahliye kararını Yeniçağ gazetesine değerlendiren Özel, "Arkadaşlarımın özgürlüklerine kavuşmasını görmek benim görevim olduğunu düşünüyorum. Gün ola harman ola güzel bir atasözümüz. Sabırla hukukun üstünlüğüne inanarak bekledim ve bekledik" dedi.

'Sevinçle karşılıyorum'

Özel, "Tabii ki Yüksek Mahkemenin kararını sevinçle karşılıyorum. Çünkü suçlanan kişiler benim meslektaşım, komutanım, arkadaşım. Onların özgürlüklerine kavuşmasını görmek benim en büyük görevim olduğunu düşünüyorum. Ümit ederim sonuçta çok güzel olur" diye konuştu.

'Haksız bir şekilde acımasızca eleştirildim'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel anayasal düzene ve demokratik kurallara uymayı benimsediği için hükukun üstünlüğünü beklediğini söyleyerek, "Bazı yöneticiler acılarını ve sevinçlerini gizlemeye çalışırlar.Yaptıklarının sağduyulu ve iyi niyetli kişiler tarafından anlaşılmasını beklerler. Kendileri ön plana çıkmayı hiç sevmezler, görüntü ve ses vermeden sonuç almaya çalışırlar. Göreve başladığım zaman (Balyoz) adı verilen davayı elimde, önümde buldum. Okudum, öğrendim, ihtisas sahiplerine danıştım. Ancak yargı süreci başlamıştı. Anayasal düzene, demokratik kurallara uymayı kendime rehber edindiğim için konuyu ilgili ve yetkili kişilerle paylaşmayı tercih ettim. Bazı kişi ve çevreler tarafından haksız bir şekilde ve acımasızca eleştirildim. Bu durum, TSK ile ilgili hemen hemen her konuda halen devam etmektedir. (Gün ola harman ola) güzel bir atasözümüz. Sabırla ve inançla hukukun üstünlüğüne inanarak bekledim/bekledik. Tabii ki Yüksek Mahkemenin kararını sevinçle karşılıyorum. Çünkü suçlanan kişiler benim meslektaşım, komutanım, arkadaşım. Onların özgürlüklerine kavuşmasını görmek benim en büyük görevim olduğunu düşünüyorum. Yargılama sürecinin devam etmekte olduğunu biliyorum. Ümit ederim sonuçta çok güzel olur" dedi.

Genelkurmay yazılı açıklama da yaptı

Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda 'Balyoz'olarak adlandırılan dava ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararına dayanarak yerel mahkeme tarafından verilen tahliye kararı sonucunda özgürlüklerine kavuşan emekli ve muvazzaf personelimizin ve ailelerinin sevinçlerini yürekten paylaşır, yeniden yargılama sürecinin adil bir kararla sonuçlanmasını ümit ve temenni ederiz" denildi.