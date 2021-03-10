Özdemir Erdoğan’dan Zeki Müren açıklamaları nedeniyle gelen eleştirilere tepki: Hangi merkezden yönetildiklerini biliyorum

Türkiye’nin sanat güneşi olarak tanınan Zeki Müren’e dair kullandığı ifadelerle gündeme gelen müzisyen Özdemir Erdoğan, kendisine yönelik eleştiriler hakkında yeni bir açıklama yaptı. "Bunların hangi merkezlerden yönetildiğini çok iyi biliyorum” diyen Erdoğan, "İkiyüzlülükten başka bir şey değil bu tavırları. Bunların kamuoyunda hiçbir itibarı yok. Bana cevap veremedikleri için ancak küfür ediyorlar. Çünkü tabularına dokunduğum için çaresizce çırpınıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Erdoğan, ayrıca şunları söyledi:

"Birincisi, 'Zeki Müren ölmüş neden arkasından konuşuyorsun?' diyenlere tarihe bakmalarını öneririm. Eğer ölülerin arkasından yorum yapılmasaydı, eleştiride bulunulmasaydı, tarih yazılamazdı.

"Zeki Müren kadınsıydı, Bülent Ersoy ise kadın oldu; cesaretinden dolayı Ersoy'u ancak tebrik ederim"

İkincisi 'Bülent Ersoy'u niye böyle eleştiriyorsun?' diyorlar. Ben daha önce de söyledim; Ersoy cinsel tercihini yaptı ve kadın olmayı seçti. Zeki Müren kadınsıydı, Bülent Ersoy ise kadın oldu. Cesaretinden dolayı Ersoy'u ancak tebrik ederim. Bugünün koşullarında kendisi istese anne olma şansına bile sahip. Bunu da görmek gerekiyor. 8 Mart Kadınlar Günü haftasında kadınlara olan saygımı bir kere daha söylemek isterim.

Üçüncü olarak 'Keman Öğretmeni' şarkısı üzerinden çirkin ifadeler kullananlar var. Bu şarkı Türkçe sözlü yabancı müziktir. Orijinali İtalyanca olan şarkının sözlerini Ali Kocatepe yazmıştır. Ben sadece yorumladım. Unutmayalım ki her şarkı 3-4 dakika süren bir tiyatrodur. Şarkıları gerçek hayat gibi algılamamalı. Bu yanlış olur.

"Bunu söyleyenler 'Müjdat Gezen ve Metin Akpınar yargılanmasın' diyenlerle aynı kişiler"

Son olarak da 'Zeki Müren'e eleştirilerinden dolayı yargılanmalı' diyenler var. Bunu söyleyenler daha bir süre önce 'Müjdat Gezen ve Metin Akpınar yargılanmasın' diyenlerle aynı kişiler. Ne ilginç değil mi? Sanatçıya göre yargı dağıtıyorlar, düşünce olarak bana yakınsan ne dersen de, yargılanma ama bana uzaksan yargılan. İkiyüzlülükten başka bir şey değil bu tavırları. Bunların kamuoyunda hiçbir itibarı yok. Bana cevap veremedikleri için ancak küfür ediyorlar. Çünkü tabularına dokunduğum için çaresizce çırpınıyorlar.

Özdemir Erdoğan, “Zeki Müren’i izleyen çocukların travma yaşadığını” iddia etmiş, tepki gören bu sözleri sonrası, “Zeki Müren kötü örnek olmadıysa LGBT’ler nereden çıktı?” açıklaması yaparak tekrar gündeme gelmişti.

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