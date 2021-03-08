Özdemir Erdoğan: Eğer Zeki Müren kötü örnek olmadıysa LGBT’ler nereden çıktı?

Müzisyen Özdemir Erdoğan, Türkiye’nin sanat güneşi olarak nitelendirilen Zeki Müren hakkında yeni bir çıkış daha yaptı. Erdoğan, “Eğer kötü örnek olmadıysa her toplumsal harekette boy gösteren LGBT’ler nereden çıktı?” ifadesini kullandı.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan ve Zeki Müren'e dair açıklamalarının hâlâ arkasında olduğunu belirten Özdemir, “Ben ne düşündüysem onu söyledim. Ülkemizde kültür adına söz söyleyen, yazan çizen, satılmamış, namuslu ve cesur eleştirmen kalmadığından, bu görev birkaç sanatçı arkadaşımla bize düştü...” dedi.

“Zeki Müren'i dinleyip dinlememek insanların kültürel eğitimleriyle ilgili bir tercih meselesidir”

“Gıyabımızda yalan yanlış haberler yapılıyor, korkakça arkamızdan konuşuyorlar... Bu bir itibar suikastıdır” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Serbest ekonomilerde genel prensip, değerler üretip ülkeye maddi manevi kazanç sağlamaktır. Bizde tam tersi yapılıp emperyalizme hizmet ediliyor. Şunu da söylemek isterim; beni eleştirenlere verilen cevapları sosyal medya hesaplarımda yayınlandım. İsteyen bu cevaplara bakabilir. Zeki Müren'i dinleyip dinlememek insanların kültürel eğitimleriyle ilgili bir tercih meselesidir, zevk meselesidir. Buna diyecek bir şeyim yok. Benim itiraz ettiğim nokta başka...”

Erdoğan şöyle devam etti:

“Üstat neyzen Niyazi Sayın, Zeki Müren için ‘Müzik ortamımıza atılan atom bombasından farksızdır’ diyor. Ben de katılıyorum bu sözlere. Zeki Müren'in kadın çağrışımlı makyajları, kıyafetleri, mini eteği, halktan ve yönetimden hiçbir tepki almadı. Televizyonun en önemli reyting saatlerinde, halkımız, çocuklarıyla birlikte ailece bu gösteriyi izledi. Çeşitli sahnelerdeki klasik müziğimizin kalitesini çok aşağılara çeken taklitlerine ne demeli? Şimdi bazıları ‘Benim çocuğuma bir şey olmadı’ diyor ama en sıradan bir psikolog bile çocukların herhangi bir tanımlamaya sığdıramadıkları bu obje karşısında etkilenebileceklerini kabul eder. İşte benim de itirazım bu noktada başlıyor, eğer kötü örnek olmadıysa, her toplumsal harekette, alakalı alakasız çok renkli bayraklarıyla boy gösteren LGBT'ler nereden çıktı, bunu görmek lazım.”

“Bülent Ersoy konuya duygusal bakıyor, o yüzden tepki gösterdi bence”

Bülent Ersoy’un açıklamalarına tepki göstermesine ilişkin de konuşan Erdoğan, “Bülent Ersoy konuya duygusal bakıyor, o yüzden tepki gösterdi bence. Müren, hırslı, şöhret düşkünü biriydi, sahnede kendi sinin yerine Ersoy'un tercih edilmesini kaldıramadı. Esasen Müren'i tahtından indiren Ersoy'dur yani. Bakmayın Bülent Ersoy'un böyle açıklama yapmasına. Elini öpmüş, sonra da tahtına oturmuştur” ifadelerini kaydetti.

"Burhan Şeşen'in paylaşımının açılımı; 'Zeki Müren'i eleştiren bu yaşlı Özdemir Erdoğan'ı vurun'dur"

Erdoğan, "Magazin dünyasından da çok büyük eleştiri aldınız... Size yöneltilen bu eleştirileri nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Zeki Müren'in ilk sahne yıllarındaki geleneksel klasik müzik yorumlarına, hiçbir sözümüz olmamıştır. Yazılanlar, çizilenler, arkamızdan söylenenler, yalandır, yanlıştır, maksatlıdır. Benim eleştirimi maksatlı yorumlayanlar var. Piyasaya çıkıp spekülasyonlardan pay alıp şöhretlerini güncellemek zorunluluğunu hisseden tipler bunlar... Nasılsa Özdemir Erdoğan'a atış serbest deyip, saygısızca yorum yapıyorlar. Bu süreçte Müzik Yorumcuları Birliği Başkan'ı Burhan Şeşen şöyle bir tweet attı: "Mesela ben biraz daha yaşlanıp Zeki Müren için kötü sözler söylersem beni direkt vurun." Şeşen'in bu paylaşımının açılımı; "Zeki Müren'i eleştiren bu yaşlı Özdemir Erdoğan'ı vurun"dur. Şimdi soruyoruz bu kişi nasıl bir sanatçıdır? Ve MÜYORBiR Başkanlığı'na ne kadar yakışıyor?"

Özdemir Erdoğan, kısa bir süre önce Zeki Müren için "Onu izleyen küçük erkek çocukları travmalar yaşadı” iddiasında bulunmuştu. Sanat dünyası, Özdemir’e bu ifadeleri dolayısıyla tepki göstermişti.

TIKLAYIN - Özdemir Erdoğan: Zeki Müren'i izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı, kötü bir rol modeldi