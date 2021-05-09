Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan 'medea kompleksi' açıklaması

Şarkıcı Özcan Deniz'le 15 ay evli kaldıktan sonra anlaşmalı boşanan Feyza Aktan, Deniz’in kendisine şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Özcan Deniz ise Aktan’ın üç yaşındaki oğulları Kuzey’le görüşmesini engellediğini iddia ederek eski eşine velayet davası açmıştı. Aktan, hakkında "Medea kompleksi" hastalığı olduğunu öne süren eski eşine yanıt olarak; "Bunların sosyal medya üstünden yapılması kötü bir şey." ifadelerini kullandı.

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Feyza Aktan Özcan Deniz'in öne sürdüğü iddialarla ilgili konuştu.

Özcan Deniz, sizin ‘Medea kompleksi’ hastası olduğunuzu iddia etti. ‘Kötü niyetli anne sendromu’ olarak adlandırılan bu hastalığa yakalanan kadınlar, sırf eski eşini cezalandırmak için çocuklarına zarar bile verebiliyormuş. Ne diyeceksiniz bu açıklama için?

- Evet, böyle bir teşhis koymuş... Böyle bir hastalığım olsa bile, bir atasözü vardır ‘kol kırılır yen içinde kalır’ diye. Bana karşı böyle bir hastalık girişiminde bulunmadan önce keşke karşıma geçip deseydi ki ‘sen hastasın’... İki yetişkin insan olarak özelimizi yüz yüze konuşmalıyız. Bunların sosyal medya üstünden yapılması kötü bir şey.

Kuzey ile babası arasındaki ilişki nasıl?

- Ayrıldığımızdan bugüne kadar onların baba oğul ilişkisine asla olumsuz yaklaşmadım. Tam tersi nasıl yapıcı olurum dedim. Hatta Özcan’ın çalışma saatleri ağır olduğu için mahkemenin verdiği görüş günleri dışında da birlikte olmalarına müsaade ettim. Ancak Özcan bu durumu bile velayet davası açtığında bana karşı kullandı. Dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Oğlum zaten hep fiilen benim yanımda. Annesi gece hayatına çok düşkün olduğu için oğlumuz Kuzey’i hep bana gönderiyor, ilgilenmek istemiyor.” Bu maddeyi okuduğumda beynimden vurulmuşa döndüm, gösterdiğin iyi niyetin sana silah olarak doğrultulması inanılmaz can acıtıcı. Sen iyi niyetimi kötü kullanırsan ben de hem oğlumu hem de kendimi korumak için mahkemenin verdiği görüş günlerine uyarım.

Özcan Bey oğluyla görüşmesine engel olduğunuzu iddia ediyor. Hatta savcılığa suç duyurusunda bulunarak oğlundan 10 gündür haber alamadığını söyledi.

- Bununla ilgili avukatımla beraber ifadeye gideceğiz ve belgelerimizi sunacağız. Telefonum hep açık, oturduğumuz yer aynı. Ki beyan verdiği zamandan 8 gün öncesi Kuzey zaten babasında yatılı kaldı. 3 gün öncesi ise baba oğul cep telefonundan görüntülü konuştu. Bunların hepsi kayıtlı. Bizim bu boşanma konumuz neden hep basına malzeme olarak sunuluyor, neden özel kalmıyor anlamıyorum. Oysa bizim ortak noktamız, oğlumuz. Ve Kuzey büyüyor, ileride bunları okuyacak, ‘Neden annem ve babam bunları yaptı?' diyecek...

2019 yılında boşandıktan kısa bir süre sonra Özcan Deniz’le yeniden bir araya geldiniz. Bu dönemde Deniz’e “Ya yeniden evlenelim ya da bana 15 milyon TL tazminatı ver” diye rest çektiğiniz haberleri de basına yansıdı. Bu iddialar için ne diyeceksiniz?

- Asla böyle bir şey demedim. Bu cümleyi kuracak bir kadın olsaydım, çekişmeli boşanırdım... Sözleşmeli boşandık ve hiç para mevzusu olmadı. Bu evlilikten 1 TL bile almadım. Üzerimde hiçbir mal yok. Kullandığım araç bile benim üzerime kayıtlı değil.

Özcan Deniz, Zekeriyaköy’deki bu röportajı yaptığımız evden çıkmadığınıza dair suç duyurusunda bulunmuştu. Evdeki son günleriniz mi?

- Bunun net cevabını ben de bilmiyorum. Boşandıktan sonra bu evden yaşanmışlıklarımız çok olduğu için taşınmak istedim. Ancak Özcan buna izin vermedi, “Oğlumum düzeninin bozulmasını istemiyorum” dedi. Pandemi başladığı dönem, biz Özcan'ın evinde 5 ay kaldık. Sonra bir gün telefon etti, “Ev tadilata girecek, evi kapatıyoruz” dedi. Ben de yeni ev bakmaya başladım ancak boşanma sözleşmemizde bu semt dışında başka bir yere taşınamayacağım yazıyor. Özcan da bu bölgede gönderdiğim hiçbir evi kabul etmiyor. Çok tıkandım... Sonra bir bakıyorum, eski eşim benim için ‘gaspçı’ diyor. Bu evle ilgili davamız devam ediyor, ne olacağı daha belli değil.