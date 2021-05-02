Özcan Deniz, Feyza Aktan'ın "Medea kompleksi" hastası olduğunu iddia etti: Bu hastalık yüzünden ülke enkaz çocuklar ülkesine döndü

Şarkıcı-oyuncu Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın 'Medea kompleksi' hastası olduğunu iddia etti. Deniz, "Bu hastalık yüzünden ülke enkaz çocuklar ülkesine döndü" dedi.

Kendisini şiddetle suçlayan eski eşine karşı dava açıp oğulları Kuzey'in velayetini talep eden Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde soluğu yine savcılıkla almıştı. Ünlü sanatçı, Feyza Aktan'dan "Çocuğumu bana 10 gündür göstermiyor. Kamera kayıtlarından şüpheli hareketler gördüm" ifadeleri kullandı.

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın 'Medea kompleksi' hastası olduğunu iddia etti.

Deniz, "Benzer durumlar yaşayanlar lütfen bu medea kompleksini internetten, youtube'dan okuyup izleyip araştırın. Türkiye, bu hastalığa kapılmış kişiler yüzünden enkaz çocuklar ülkesine döndü" dedi.

Medea kompleksi nedir?

'Kötü Niyetli Anne Sendromu' olarak adlandırılan bu hastalığa yakalan kadınlar, boşanma sürecinde veya boşandıktan sonra eski eşini cezalandırmak ve ondan intikam almak için çocuklarına zarar verecek veya onları babalarından mahrum bırakacak kadar ileri gittiği aşırı uçtaki davranışlar sergilerler.