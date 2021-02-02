Ozan Kabak: Van Dijk bence dünyanın en iyisi, onunla aynı formayı giymek bir rüya

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un yeni transferi milli futbolcu Ozan Kabak, İngiltere'ye gidiyor. Özel bir uçakla yeni takımına katılmak için yola çıkan 20 yaşındaki savunmacı, "Van Dijk, bence dünyanın en iyisi. Onunla birlikte aynı formayı giymek, tandem oluşturmak benim için bir rüya" dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yeni transferi milli futbolcu Ozan Kabak, İngiliz devine katılmak için yola çıktı.

Özel bir uçakla İngiltere'ye gidecek olan Ozan Kabak, havalimanında transferine ilişkin beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

20 yaşındaki genç savunmacı, "Çok gururluyum, mutluyum. Kafamdaki tek şey, bir an önce antrenmanlara çıkmak ve hocamla tanışmak. Van Dijk, bence dünyanın en iyisi. Onunla birlikte aynı formayı giymek, tandem oluşturmak benim için bir rüya" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den tebrik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Liverpool'a transferi olan eski öğrencisi Ozan Kabak için paylaşım yaptı. 2018-19 sezonunda Galatasaray'da forma şansı veren Terim, Ozan Kabak için başarı dileklerinde bulundu.

Terim, Ozan Kabak için "Güvenimi, gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün" ifadelerini kullandı.

Ozan, Ocak 2019'da 11 milyon euro bonservis ücretiyle Almanya'nın Schalke 04 takımına transfer olmuştu.

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