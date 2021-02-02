Galatasaray, Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferinden pay alacak mı?

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Kabak Liverpool’a satın alma opsiyonuyla transfer olurken, sezon sonu bonservis bedeli henüz açıklanmadı. Galatasaray ise Liverpool'un sezon sonu Ozan'ı kadrosuna katması halinde, “yetiştirme payı” olarak bu transferden yüzde 5 alacak.

Transferin son gününde stoper takviyesi planlayan Liverpool, 20 yaşındaki oyuncu için Schalke 04 ile anlaşmaya vardı. Ozan'ın satın alma opsiyonunda zorunluluk bulunmazken, sezon sonu Liverpool, oyuncuyu kadrosuna katma hakkına sahip.

Liverpool'un satın alma opsiyonunu kullanıp Ozan'ı transfer etmesi halinde, Galatasaray'ın yüzde 5'lik "yetiştirme payı" hakkı devreye girecek.

2019'da Galatasaray'dan Bundesliga ekibine transfer olan Ozan Kabak'ın sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.