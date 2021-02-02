Ozan Kabak resmen Liverpool'da!

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bundesliga takımlarından Schalke 04’te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kadrosunu bir stoperle güçlendirmek isteyen Liverpool, Schalke 04’te oynayan 20 yaşındaki Ozan Kabak’ı transfer etti.

Geçen yılın Premier Lig şampiyonu Liverpool, Ozan Kabak’ı satın alma opsiyonuyla beraber kiraladı.

2019’da Galatasaray’dan Bundesliga takımı Stuttgart’a transfer olan Kabak’ı, birkaç ay sona yine Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 kadrosuna katmıştı. Ozan’ın Schalke ile olan sözleşmesi ise 2024’e kadar devam ediyor.