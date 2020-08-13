Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu

Ozan Güven’in, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiaları sonrasında Babil dizisindeki akıbeti belli oldu.

Ay Yapım tarafından, yeni sezona hazırlanan Babil dizisi için yapılan açıklamada, “Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hukuki süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır" denildi.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a karşı "hakaret", "cebir", "hile ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla kasten yaralama" suçlarını işlediği iddia edilen ünlü oyuncu Ozan Güven'in Babil dizisine ara verdiği ve diziden ayrıldığı belirtildi.

Ay Yapım’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkında yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır. Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlandırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ne olmuştu?

Ozan Güven hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs’, 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından şikâyetçi olan sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz, savcıya ifade verdikten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürülüğü'nden darp raporu almıştı.



Adli tıp uzmanı tarafından hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandığı kaydedilmişti.

Ozan Güven de kendi evinde şiddete uğradığını iddia ederek özel bir hastaneden darp raporu almıştı.

Öte yandan Ozan Güven şiddet iddiasıyla ocak 2021'de hakim karşısına çıkacak.

TIKLAYIN: Ozan Güven’den şiddet gördüğünü belirten Deniz Bulutsuz’un yeni fotoğrafları ortaya çıktı