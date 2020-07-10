Ozan Güven’den şiddet gördüğünü belirten Deniz Bulutsuz’un yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Oyuncu Ozan Güven'den şiddet gördüğünü belirten sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Güven hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs’, 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından şikâyetçi olan Bulutsuz'un geceye dair yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

Kendi evinde saldırıya uğradığını ve olayın mağdurunun kendi olduğunu iddia eden Ozan Güven, “Bu olay kendisiyle görüşmeyi kabul etmediğim için bana kurulan bir komplodan ibarettir” demişti.

Ne olmuştu?

Oyuncu Ozan Güven hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs’, 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından şikâyetçi olan sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz, savcıya ifade verdikten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürülüğü'nden darp raporu aldı. Adli tıp uzmanı tarafından hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandığı kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına şikâyette bulundu.