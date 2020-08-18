Ozan Güven hakkında yaptığı açıklama tepki toplamıştı; Halit Ergenç özür diledi

Oyuncu Halit Ergenç, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen ve 13,5 yıl hapsi istenen rol arkadaşı Ozan Güven hakkında söylediği sözlerin tepki toplamasının ardından, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ergenç, "Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Bilhassa son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum. Hak veriyorum ve özür diliyorum" dedi.

Halit Ergenç, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 21 Ocak 2021'de mahkemeye çıkacak olan rol arkadaşı ve yakın dostu Ozan Güven hakkında yaptığı açıklamalar tepki topladı.

Ergenç, "Ben Ozan’ı çok severim, çok uzun zamandır da tanırım. Adalet neyse yerini bulacak ama alnının akıyla çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir karaktere sahip olduğunu hiç şahit olmadım hayatım boyunca. Mutlaka orada bir şey olmuştur bunu da adalet çözecektir" dedi.

Ergenç gelen tepkiler sonrasında sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yargı süreci devam eden ve beni çok üzen bir konuyla ilgili, sadece bir temenni niyetiyle yaptığım açıklama, kendimi doğru ifade edemememden dolayı maksadını çok aştı. Bundan dolayı çok üzgünüm.

Şiddetin hiçbir türünün yanında olmam mümkün değil. Bilhassa son derece hassas olduğum kadına şiddet konusunda mağdur olmuş ve bu konuda mücadele eden herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı anlıyorum. Hak veriyorum ve özür diliyorum."

TIKLAYIN - Halit Ergenç, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven hakkında konuştu: Bu olaydan alnının akıyla çıkacağına inanıyorum