Halit Ergenç, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven hakkında konuştu: Bu olaydan alnının akıyla çıkacağına inanıyorum

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye verilen ve Ocak ayında hakim karşısına çıkacak olan oyuncu Ozan Güven'in Babil dizisinden ayrılma kararını değerlendiren rol arkadaşı Halit Ergenç, "Ozan'ın bu olaydan alnının akıyla çıkacağına inanıyorum. Kararlarına saygı duyuyorum" diye konuştu.

Bir mekân çıkışı aracına binerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Halit Ergenç, Babil dizisinde başrolü paylaştığı Ozan Güven'in karıştığı şiddet olayıyla ilgili şunları söyledi: "Ozan’ın takdiridir. Ben Ozan’ı çok severim, uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki.



Böyle bir olay geldi başına. Ben buradan alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Adalet çözecektir olayı. Herkesin hakkında hayırlısı."



Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği haberleriyle gündeme gelen Güven, Babil dizisinden ayrılma kararı almıştı.