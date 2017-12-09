Özakça’yı ziyaret ettiği için açığa alınan akademisyen: Yüz bin defa da olsa ziyaretlerine giderim demiştim…

KHK’yla işten çıkarılmasının ardından ilk olarak Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde oturma eylemi yapan, ardından da açlık grevine başlayan Semih Özakça’yı ziyaret etmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan ve görevden uzaklaştırılan Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr İrfan Mukul, üniversite yönetiminin aldığı karara rağmen öğrencilerini bir kez daha ziyaret etti.

Özakça çiftini bu sefer de evlerinde ziyaret eden Mukul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bin defa değil yüz bin defa da olsa ziyaretlerine giderim demiştim. Bu defa Yüksel’de değil evlerindeydim” ifadelerini kullandı.