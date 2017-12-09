Semih Özakça'nın hocası açığa alındı: Bin defa da olsa Yüksel'e giderim

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr İrfan Mukul, "İşimi geri istiyorum" diyerek açlık grevine başlayan öğrencisi Semih Özakça ve eşi Özakça’ya destek için Yüksel Caddesi’nde düzenlenen eyleme katıldığı gerekçesiyle üniversite yönetimi tarafından hakkında başlatılan soruşturma sonucu açığa alındı. Mukul, "Herkes üzerine düşeni yaşıyor. Semih ve Esra, benim öğrencim. Bin defa da olsa , yüz bin defa da olsa giderim” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre KHK ile ihraç edildikten sonra işine geri dönebilmek için açlık grevine başlayan, tutuklanan ve haklarında açılan davada geçen günlerde tahliye edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve beraat eden öğretmen Semih Özakça için Yüksel Caddesi’nde düzenlenen eyleme, Semih ve Esra Özakça’nın üniversiteden hocası olan Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr İrfan Mukul da katıldı.

Üniversite yönetimi tarafından Mukul hakkında Gülmen ve Özakça'ya destek için Yüksel’deki destek eyleme katıldığı ve “6 yaşındaki kız çocuklar evlenilebilir” diyen Nurettin Yıldız’ı protesto için geçtiğimiz yıl Sinop’ta düzenlenen eyleme katıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Mukul, üniversite yönetimi tarafından açığa alındı.

"Herkes üzerine düşeni yaşıyor"

İrfan Mukul, şu sözleri kaydetti:

“Semih ve Esra, benim Eğitim Fakültesi’nden öğrencim. Benim yetiştirdiğim bir öğrenci işine geri dönebilmek için açlık grevine başladı. Yüksel caddesindeki destek eylemine gittim. Ayrıca Cumhuriyet gazetesinin geçen 26 Nisan’da yayınlanan Akademi Eki’ne Nuriye ve Semih için ‘Destek ve dayanışma’ başlıklı bir de yazı yazdım. Ben bunu dünyaya duyurdum. İnsanlık öldü mü? Hukuk bu mu? Benim öğrencimi ziyarete gitmem suç mu? Ayrıca Semih, beraat etti. Dünya farklı bir tarihsel bir süreçten geçiyor. Herkes üzerine düşeni yaşıyor. Duyarlı ve sol kimliğin nedeniyle çevremde birçok insan ‘seni ne zaman açığa alacaklar’ diyordu. Bin defa da yüz bin defa da olsa giderim.”

İrfan Mukul kimdir?

İrfan Mukul, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezuru. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı. 2006’dan beri Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi. ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde e ABD’de SUNY Binghamton’da doktora sonrası araştırmalarda bulundu. Beşeri Coğrafya konularını içeren 50’nin üzerinde makalesi Türk Coğrafya Dergisi, Eğitim Bilim Toplum, Eleştirel Pedagoji, Bilim ve Ütopya, Bilim ve Gelecek, Düşünbil, Cumhuriyet Bilim Teknoloji, Radikal İki ve Birgün’de yayınlandı. Bilimsel 3 kitaba bölümler yazdı. 10’un üzerinde ulusal ve uluslararası kongreye bildiriler sundu.