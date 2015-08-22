Öz yönetim ilan eden Sur'da polis operasyonu; çok sayıda yaralı var

Diyarbakır’ın öz yönetim ilan eden ilçesi Sur’a yönelik operasyon da polisin ilçeye girişini engellemek isteyenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma çıktı. Çatışmada bir kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel 'Diyadin, Silvan, Lice, Cizre, Şemdinli, Hakkari ve Varto'da yaşananların bir benzeri Sur'da yapılmak isteniyor' dedi. Demirel, polisin mahallede rastgele ateş açtığı iddiasını da dile getirdi.

DİHA’da yer alan habere göre, dün gece 02.00 civarında Fatihpaşa, Cevdetpaşa, Hasırlı mahalleleri ile Hz. Süleyman Cami civarında bölge halkı polisin ilçeye girmesini engellemek amacıyla hendek kazmaya başladı. Hendekleri kapatmak amacıyla başlatılan operasyonda polis az bombası ve gerçek mermi kullandı. PKK’lı olduğu öne süren kişilerin polise ateş açması üzerine şiddetli çatışmalar yaşandı.

Cemal Yılmaz Mahallesi muhtarının anlatımına göre, birçok evin tarandığı mahallede Y.Ö. adlı 9 yaşındaki çocuğun kafasını polis kurşununun sıyırdı. Çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ev ve işyerleri tarandı

Sur ilçesinde başta Hasırlı Mahallesi olmak üzere birçok mahallede ev ve işyerleri tarandı. “Sabah işe gitmek üzere evden çıkan 25 yaşlarında Hasan Akış adlı bir gencin ise Kervansaray Oteli civarında polisler tarafından darp edildiği ve çevredekiler tarafından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü” bildirildi. Vücudunun birçok yerinde darp izi bulunduğu belirtilen Akış'ın, hastaneden darp raporu alarak ilgili polisler hakkında şikayette bulunmak üzere Çarşı Karakolu'na başvurduğu ifade edildi. Elektiriklerin kesik olduğu ve helikopterlerin de sürekli uçuş yaptığı Sur’da polisler bölgeye giriş çıkışa izin vermiyor.

Silvan, Lice, Şemdinli'nin bir benzeri...

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel de “geceden beri süren polis operasyonunda polis ve özel harekat timlerinin bir çok evi rastgele taradığı” iddiasını dile getirdi. “Sabah saatlerinde mahalleye gittiklerinde polislerin kendilerine de hakaret ettiğini” öner süren Demirel Sur ilçesindeki durum ile ilgili şu bilgileri aktardı:

"Mahallelerde inceleme yapmamıza izin vermediler. Polis ve özel harekat timlerinin bir çok evi gelişi güzel taradığını gördük Hasırlı ve birçok mahalle kuşatılmış durumda. İlçede neler yaşandığını biz vekiller dahi bilmiyoruz. Diyadin, Silvan, Lice, Cizre, Şemdinli, Hakkari ve Varto'da yaşananların bir benzeri Sur'da yapılmak isteniyor. Sur'da bir katliam projesi yapılmak isteniyor. Yaralıların olduğu söyleniliyor. Yatakta uyuyan bir çocuk yaralanmış. Sur ilçesinde bir faşizm var."

Saldırılara karşı duyarlılık çağrısı da yapan Demirel, "Herkesi Sur ilçesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Diyarbakır ve tüm Türkiye halkına çağrımızdır. Devletin özel harekat timlerinin ve polisin halka yapmış olduğu saldırılar karşısında herkesi mahallesini ve sokağını savunmaya çağırıyoruz" dedi.

DBP Diyarbakır İl Örgütü de polis ateşi altında olan Sur ilçesinde polis saldırılarının durdurulması için halka canlı kalkan eylemi başlatma çağrısı yapmıştı.