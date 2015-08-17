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Diyarbakır'ın Lice ve Silvan ilçelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Lice'de sabah 07.00'ye kadar, Silvan'da ise ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmak yasaklandı

17 Ağustos 2015 20:48

Diyarbakır Valiliği tarafından, Lice İlçesinde bugün saat 21.00'den itibaren yarın saat sabah 07.00'ye kadar, Silvan'da ise 18 Ağustos gece 01.00'den ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği, son dönemlerde yaşanan olaylar nedeniyle Silvan, Lice, Kulp ve Dicle ilçelerinde bazı bölgelerin Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiğini de açıkladı.

Diyarbakır Valiliği'nden Lice ilçesi hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, ilimiz Lice İlçe merkezinde 17.08.2015 Pazartesi günü saat:21:00’den 18.08.2015 Salı günü saat:07:00’ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

 

Silvan'da da sokağa çıkma yasağı

Valilik ikinci bir açıklama yaparak Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde de sokağa çıkma yasağı ilan etti. Valilik'te yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmak yasaklanmıştır denildi.

Valilik'ten yapılan Silvan açıklaması şöyle:

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, ilimiz Silvan İlçe merkezinde 18.08.2015 gece 01:00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmekte olup, sokağa çıkma yasağının bitim süresi ayrıca ilan edilecektir.

     

 

 

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