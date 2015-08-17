Sokağa çıkma yasağı kalkan Varto'da son durum ne?

Dün şehir genelinde meydana gelen çatışmalar sonrasında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Varto’da sabah saatlerinde yasak kaldırıldı. Gün boyu silah selerinin duyulduğu ilçe merkezine PKK’lılar tarafından bir çok cadde ve sokağa patlayıcı yerleştirilerek sokaklara hendekler kazılmıştı. Cumhuriyet'te cesetler bugün ortaya çıktı.

Genelkurmay Başkanlığı, Muş'un Varto ilçesinin Hınıs çıkışında güvenlik kuvvetleri ile 16 Ağustos günü saat 20.30'da çatışmaya giren, 4 PKK'lının öldürüldüğünü, Varto'da bir araçta 9 Kaleşnikof, 5 roketatarla YDG-H üyesinin sağ olarak yakalandığı açıklandı.

Vali Vedat Büyükersoy, Varto ilçe merkezinde PKK'lıların bir çok yere patlayıcılarla tuzaklama yaptığını, bunların imhası sırasında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5 bin 442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 16 Ağustos günü saat 08.30'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uyguladı. Güvenlik güçlerinin ilçe merkezindeki patlayıcıları imha çalışması sırasında vatandaşların zarar görmemesi için konulan yasak, 17 Ağustos günü saat 05.00'te kaldırıldı. Valilikten bugün yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

Valilikten yazılı açıklama

"İlimiz Varto İlçesi şehir merkezinde PKK militanları tarafından cadde ve sokaklara çok sayıda mayınlama, tuzaklama ve patlayıcı konulması nedeniyle söz konusu patlayıcıların ve mayınların imhası esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve zarar görmemesi, ayrıca asayiş ve güven ortamının tekrar tesis edilmesi için 16.08.2015 günü saat. 08:30 itibari ile ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ancak PKK militanlarınca İlimiz Varto ilçesi şehir merkezinde yapılan mayınların, tuzakların ve bombaların imha edilerek caddelerin ve sokakların temizlenmesi, asayiş ve güven ortamının tekrar tesis edilmesi nedeniyle 17.08.2015 tarihi saat. 05:00 itibari ile sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır.Kamuoyuna duyurulur."

Varto Belediye Başkanı: Galiba iki ölü var

Varto Belediyesi Eş Başkanı DBP'li Sabite Ekinci, "İyi durumda olmadıklarını" belirtirken, şunları söyledi:

"Geceyi 'kazasız belasız atlattık' diye düşünürken galiba iki ölü var. Bize söylenmemişti. Bugün sabah duyduk. Kimliği belirsiz. Olay yerinde kan ve vücut parçalarını görüyoruz. Burada asker ve polis vardı. Dün gece yoğun bir çatışma olmuş. Ölenler gerilla. Çünkü güvenlik güçlerinden biri olmuş olsay, daha farklı bir tepki verilirdi. Şu anda kimlikleri konusunda bir bilgimiz yok. İlçe merkezinin hemen dışında, Hınıs'a bakan tarafında, Cemasus denilen bir bölge. Çevrede en az 6- 7 hendek var. Ama mayın ve diğer benzeri konular hakkında bilgimiz yok. Sadece patlamalar olduğunu duyduk. Şu an çevrede ilçe merkezinde asker ve polis yok. Görünürde kimse yok. Şehir merkezinde şu an sakinlik var. Biz de olayı anlamaya çalışıyoruz. Güvenlik güçlerinden bilgi alacağız."