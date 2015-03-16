Oyundan alınan F. Bahçeli Diego Ribas, İsmail Kartal'a tepki gösterdi

Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olurken maça damga vuran olaylardan biri de Diego Ribas'ın oyundan alındıktan sonra hocası İsmail Kartal'a gösterdiği tepki oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, sarı lacivertli ekip 1-0 yenik durumdayken, 59. dakikada oyundan alındı ve yerine Alper Potuk girdi.

Bu karar üzerine sinirlendiği görülen Diego yedek kulübesine girene kadar kendi kendine söylendi ve el hareketleriyle hocası İsmail Kartal'ın bu kararına tepkili olduğunu gösterdi.