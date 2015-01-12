Diego: Buraya şampiyon olmaya geldim



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Diego Ribas, ligin ikinci yarısının hem kendisi için hem de Fenerbahçe için daha iyi olacağını belirterek, "Daha farklı bir Diego göstermek istiyorum. Daha iyisini yapabileceğimi herkes de biliyor" dedi.



Diego, FB TV'de yaptığı açıklamada, daha iyi performans sergilemek için çaba gösterdiğini belirterek, "Daha farklı bir Diego göstermek istiyorum. Daha iyisini yapabileceğimi herkes de biliyor. Buraya şampiyon olmaya, şampiyon takımın bir parçası olmaya geldim. Benim için her şeyden önce takımın ligi şampiyon tamamlaması gelir" şeklinde konuştu.

'Ligin ikinci yarısı hem benim hem de takım için daha iyi olacaktır'

Sezona teknik direktör değişikliğiyle başladıklarını, yeni teknik direktörün felsefesine uyum sağlamak için sürece ihtiyaç olduğunu anlatan Brezilyalı futbolcu, "İyi performans gösterememiş olmam, takıma fazla katkı yapmak istemeden de kaynaklanabilir. Ligin ikinci yarısı hem benim hem de takım için daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Diego, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmesi olduğunu hatırlatarak, "Fenerbahçe'de 3 yılı tamamlamak istiyorum. Aklımdan Fenerbahçe'yi bırakmak hiç geçmedi. Tamamen ligin ikinci yarısını düşünüyorum. Bu takımı şampiyon yapmak için sonuna kadar çabalayıp, şampiyon olmak istiyorum" diye konuştu.

Ligin ikinci yarısının en az ilk yarı kadar zorlu geçeceğini dile getiren Brezilyalı futbolcu, derbileri sahalarında oynayacaklarını ancak 10 deplasman maçları olduğunu kaydetti.

'Hayatımda gördüğüm en mükemmel taraftar grubu'

Fenerbahçe taraftarının hayatında gördüğü en mükemmel taraftar grubu olduğunu belirten Diego, taraftarlardan stadı doldurmalarını istedi.

Diego, “Benim bugüne kadar sevildiğimi hissettiren, bu takıma kendimi daha fazla ait hissettiren taraftarlara tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Ne kadar sadık taraftar olduklarını hep gösterdiler, destekleri hiç değişmedi; bende bu desteği hiçbir zaman unutmayacağım. Hayatımda gördüğüm en mükemmel taraftar grubu. Buraya gelmeden önce de hep bahsediyorlardı buraya gelince ispatını gördüm. Çok özel bir taraftar grubu. Kesinlikle burada olacağım son güne kadar gösterdikleri sevginin karşılığını verebilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. 3 yıllık sözleşmem var. Fenerbahçe’de 3 yılı tamamlamak istiyorum aklımdan Fenerbahçe’yi bırakmak hiç geçmedi. Tamamen ligin ikinci yarısını düşünüyorum. Bu takımı şampiyon yapmak için sonuna kadar çabalayıp, şampiyon olmak istiyorum” dedi.









