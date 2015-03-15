Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe, derbi öncesi yara aldı

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0'la geçen Fenerbahçe, 24. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi. Ankara 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Halis Özkahya yönetti.

20:00'de başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Gençlerbirliği galibiyetiyle sona erdi. Ankara temsilcisini öne geçiren golü 37'nci dakikada Radosav Petkovic'ten geldi.

Fenerbahçe, 72. dakikada Mehmet Topal'ın attığı golle skora denge getirdi.

Gençlerbirliği 87. dakikada bir kez daha öne geçti. Oyuna sonradan giren Mustafa El Kabir, takımını ikinci kez öne geçirdi.

Karşılaşma sonrası Fenerbahçe 50 puanda ve 3. sırada kalırken, Gençlerbirliği puanını 32'ye çıkararak averajla Mersin İdman Yurdu'nun arkasında 8. sırada kaldı.

Gelecek hafta Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesinde sarı lacivertliler, liderin 4 puan gerisinde kaldı.