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F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Yenilginin bahanesi yok

‘İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Ama bugünkü yenilginin bahanesi yok. Günümüzde değildik’

16 Mart 2015 00:45

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gençlerbirliği yenilgisinin bahanesi olmadığını söyledi.

Gençlerbirliği yenilgisini değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Maça aslında iyi başladık. İlk 20-25 dakikada bir iki de pozisyon bulduk. Saha gerçekten ağırdı. Daha sonra rakibimiz oyunda dengeyi buldu. Beklemediğimiz anda bir gol yedik. İkinci yarıya da iyi başladılar. Oyun git gelli bir hal aldı. Daha sonra sonucu lehimize çevirmek için çalıştık. Webo, Emenike, Gökhıan Gönül ile pozisyonlar bulduk ancak gol atamadık. Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bunu unutup hafta sonundaki derbiye hazırlanmak istiyoruz. Gençlerbirliği’ni tebrik ediyorum" dedi.

Galatasaray galibiyetinin bu maça etki edip etmediği sorusuna Kartal; "Öyle söylemeyelim. Aşırı yağış ve sahanın ağır oluşu oyunumuzu etkiledi. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Ama bugünkü yenilginin bahanesi yok. Günümüzde değildik. Bunu unutup, hafta sonundaki maçımızı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye sözlerini bitirdi.

 

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