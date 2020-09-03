Oyuncu Nilgün Belgün: Gerçek oyunculuk yaşa, kiloya bakmaz!

Oyuncu Nilgün Belgün, meslektaşı Hazal Kaya'nın “Kilo aldığım dönemde dergiler için kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldu. Dizi sektöründe kilolu diye kadına başrol vermiyorlar. İnsanlar güzellik standartlarına uyan kadınları izlermiş...” açıklamasını yorumladı. Başrol oynayan kadın oyuncular için belli standartların olduğunun altını çizen Belgün, "Gerçek oyunculuk yaşa, kiloya bakmaz!" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Belgün, "Özellikle başrol oynayan kadınlar için belli standartlar var. Gencecik kadınlar, hepsi güzellik merkezlerinde ya burun yaptırıyorlar ya dudak. ‘Zayıf ol’ baskısı da var. Bunun adı popüler kültür. Maalesef gerçek” diyor ve lafını kocaman bir “Ama” ile bağlıyor: “Konu gerçek oyunculuğa gelince... Bizim kapımızı çalıyorlar. Bakın dizilere. Önde güzeller, arkada deneyim var. Çünkü gerçek oyunculuk yaşa, kiloya bakmaz! Başarı güzellikten değil, işini ne kadar iyi yaptığından gelir. Güzeldir, iyi de oyuncudur, amenna. Ancak TV’de görüp beğendiğim ama oyunculuğunu asla beğenmediğim öyle çok kişi var ki...” ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Hazal Kaya: Kilolu kadınlara başrol verilmiyor