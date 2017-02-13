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Oyuncu Erdem Akakçe: Ben de 'hayır' diyorum, beni de kov Kanal D

Akakçe de sosyal medya hesabından İrfan Değirmenci'nin gönderilmesine tepki gösterdi

14 Şubat 2017 20:14

Anayasa değişikliği referandumunda “Hayır” diyeceğini açıkladığı için Doğan Medya Grubu’na bağlı Kanal D’den kovulan İrfan Değirmenci’ye, yaşanan bu gelişme sonrasında pek çok ünlü isim destek vermiş ve yanında olduğunu söylemişti.

Bu desteklerden biri de Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar isimli dizide izlediğimiz Şevket Çoruh’tan gelmiş, oyuncu "Beni de çıkartın" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Benzer bir tepki de, tiyatro ve dizi oyuncusu Erdem Akakçe’den geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden hem Değirmenci’ye destek veren hem de mizahi bir üslupla yaşananları eleştiren Akakçe, sadece 13 bölüm yayınlanarak erken final yapan dizisi 'Babam ve Ailesi' üzerinden şu mesajı verdi:

ETİKETLER

oyuncuErdem Akakçeİrfan DeğirmenciŞevket ÇoruhDoğan Medyakanal DtwitterdestekBabam ve Ailesi dizisi
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