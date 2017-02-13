İrfan Değirmenci: İşsiz kaldım diye tef çalana tek sözüm var; rızkımı veren Hüda'dır, kula minnet eylemem!

Doğan Medya Grubu'nun anayasa değişikliği kanununa ilişkin 16 Nisan'da yapılacak referandumda "Hayır" diyeceğini açıkladığı için işine son verdiği Kanal D spikeri İrfan Değirmenci, Instagram'dan paylaşım yaptı.
Değirmenci, "İşsiz kalan 'meslektaş'ının ardından tef çalana, yarı zamanlı trollere tek sözüm var; Nesimi'den: Rızkımı veren Hüda'dır, kula minnet eylemem." diye yazdı.
Değirmenci, istifasını sunan program müdürü Ertuğrul Albayrak'la birlikte bugün Anıtkabir'i de ziyaret etti. Değirmenci, İki isim Kanal D’den ayrıldıktan sonra Ankara’ya Anıtkabir’e giderek poz verdiler.
İrfan Değirmenci'nin paylaşımı şöyle:
İrfan Değirmenci neden işten çıkarıldı?