İrfan Değirmenci'den "Reytingi düşük" diyenlere: Kanal D Ana Haber'den daha çok izleniyorduk!

"Sosyal medyada yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olduğu" iddiasıyla Kanal D'deki işine son verilen İrfan Değirmenci, Doğan Medya Grubu'nun söz konusu kararının ardından yapılan "Reytingi düşüktü, ilk 100'e giremiyordu" şeklindeki yorumlara tepki gösterdi. Değirmenci, "Reyting başarısı,saat diliminizde izleyici pastasından aldığınız paydır. Biz yayındayken rakiplerimiz reklam arası vermekten korkardı" dedi.

Doğan Medya Grubu, partili cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirerek referandumda "Hayır" oyu vereceğini açıklayan İrfan Değirmenci'nin işine 11 Şubat'ta yayınladığı bir basın açıklamasıyla son vermiş; grup tarafından yapılan açıklamada "tarafsızlık" vurgusu yapılmıştı.

İrfan Değirmenci'nin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamalar şöyle:

İrfan Değirmenci neden işten çıkarıldı?