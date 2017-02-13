"Hayır" dediği için Kanal D'den kovulan İrfan Değirmenci'nin programı Emin Çapa'ya emanet

Referandumda oyunu “Hayır” olarak açıkladığı için Kanal D'den kovulan İrfan Değirmenci’nin yerine geçecek isim belli oldu.

Değirmenci’nin sunduğu Sabah Haberleri artık CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa'ya emanet.

Kanal D’den değişiklik için yapılan açıklama şöyle:

Olayların perde arkasını derinlemesine araştıran, gün yüzü görmemiş en karmaşık konuları dahi yalın bir dille anlatan, ekonomi-hayat ilişkisini Türkiye'de en iyi kuran gazetecilerden biri olan Çapa, bundan böyle sabah haberlerinde Kanal D izleyicileriyle buluşacak.

CNN TÜRK'teki kariyerine 1999'da editör olarak başlayan Emin Çapa, 18 yıldır Doğan Grubu'nun en kıdemli isimleri arasında yer alıyor.

Başarılı gazeteci Emin Çapa’nın düzenli ilgilendiği alanlar arasında sanat tarihi, sanat-siyaset ve ekonomi ilişkisi, askeri strateji, astronomi, astrofizik, astrobiyoloji ve tarih, inovasyon, teknoloji ve amatör bahçıvanlık yer alıyor.

Çapa, kendine özgü yorumuyla, tarafsız duruşu, objektif bakışı, güvenilir kimliğiyle Türkiye ve Dünya’daki gelişmeleri yakında Türkiye’nin kanalı Kanal D ekranlarında izleyicilerle paylaşacak.

Emin Çapa kimdir?

Çapa'nın CNN Türk'te yer alan biyografisi şöyle:

1967, İzmit doğumlu olan Emin Çapa, İstanbul Üniversitesi’nin gazetecilik bölümünde okudu. Ekonomik entegrasyon teorileriyle ilgilendi. Üniversiteye başladığı sene Hürriyet’te stajyer olarak çalışmaya başladı.

Ardından Tempo Dergisi’nde ilk kez kadrolu ekonomi muhabiri oldu. Türkiye’nin ilk özel radyolarından Genç Radyo’nun kurucuları arasında yer aldı. İşçi-işveren konularına olan ilgisi nedeniyle kısa bir süre TİSK’te çalıştı ve toplu sözleşme pazarlıklarıyla ilgilendi. Sabah Gazetesi’nde 5 sene ekonomi muhabirliği ve Endüstriyel Ilişkiler üzerine haftalık köşe yazıları yazdı. Ardından TÜSİAD’da Muharrem Kayhan ve Erkut Yücaoğlu döneminde Başkan Danışmanı olarak çalıştı.

1999 Kasım ayından bu yana CNN TÜRK’te çalışıyor. Editör olarak başladığı CNN TÜRK hayatında, önce Ekonomi İstihbarat Şefi, ardından Ekonomi Haber Müdürü, son olarak da Ekonomi Müdürü oldu. CNN TÜRK Ekonomi Müdürü Çapa; 2012 yılında hazırladığı “O Sırada” programında her şeyin arkasını merak edenler için 150 metrede cam da sildi, yerin 39 metre altını da inceledi. 2013 yılında “Aklın İzi” programında, izleyicilerini hurafeye, batıla, bilimsel görünen aldatmacalara karşı aklın ve bilimin peşine düşmeye davet etti.

CNN TÜRK’te yayınlanan bilim programı “Dünyanın 1001 Hali”ni hazırlayıp, sundu. "Dünyanın 1001 Hali"nde, yeni teknolojiler, kaybolan eski bilgiler, uzak yıldızlardan, yakın kentlere kadar bilmeye değer her haberi ekrana taşıdı. Çapa, ekonomi bültenlerinde ve konuk olduğu diğer programlarda ekonomiyi herkesin anlayacağı şekilde yalın bir dille anlatıyor. Emin Çapa, seçim yayınlarında CNN TÜRK’ün kıdemli ekran yüzleri ve değerli konukları ile beraber aralıksız 18 saatten fazla ekranda kalıyor, rakamların verdiği mesajları analizlerini paylaşıyor.

Çapa; Kalite Kongresi, Turizm Zirvesi, Bursa Kalite Kongresi, Pazarlama Zirvesi, TED X İstanbul gibi ulusal ve uluslararası seminer ve etkinliklerde sunumlar gerçekleştiriyor. Üniversitelerde gelen davetler üzerine her yıl 20'den fazla konferansta yaptığı sunumlarla gençlerle buluşuyor. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri için medya eğitimleri veriyor. Tamamen gönüllü olarak dostları ve yakın çevresine, “Saray ve Ritüel”, “Harem ve İktidar”, “İmparatorluk ve Mimarı”, “Sinan ve Süleymaniye”, “İnsan Zihninde Yolculuk (Arkeoloji Müzesi)” temalı dostluk turları gerçekleştiriyor.

Amatör olarak bahçıvanlık, astronomi, sanat tarihi ve arkeoloji ile ilgileniyor. Gazeteci olmasaydı astronomi okumayı hedefleyen Çapa, astronomiyle ilgili yayınları yakından takip ediyor.

İrfan Değirmenci neden işten çıkarıldı?