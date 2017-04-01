Oyuncu Elçin Sangu'nun haksız fesih davası görüldü

Oyuncu Elçin Sangu'nun "Ona bir abla şefkatiyle yaklaştım ve başrol oyuncusu yaptım. Ancak o vefasız davrandı. Haksız yere sözleşmeyi feshetti" diye vefasızlıkla itham edildiği davada tanıklar dinlendi.

Dinlenen 10 tanık Sangu'yu suçlarken oyuncuya açılan 100 bin dolarlık dava için Sangu'nun menajer Başay Okay'ın girişimleri sayesinde rol aldığı işlere dahil olduğu ve ekranın aranılan yüzlerinden biri haline geldiği dile getirildi.

İddiaya göre Başay Okay ile Elçin Sangu, 2012'de aralarında sadakate dayalı bir sanatçı sözleşmesi yaptı. Okay, Sangu'nun tüm iş sözleşmelerine de kefil oldu. Okay'ın girişimleriyle Elçin Sangu, sonunda Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Aşk Kaç Beden Giyer, Kiralık Aşk, Karadayı, Kurt Seyit ve Şura dizileri ile bir içecek reklamında oynadı. Ekranların aranan oyuncuları arasına giren Sangu, daha sonra Başay Okay'ın onayını almadan sözleşmeyi feshetti ve başka bir ajansla çalışmaya başladı. Okay da bunun üzerine 100 bin dolarlık (364 bin TL) cezai şart bedeli istemiyle dava açtı.

"Oyuncular sözleşme şartlarına uymak zorunda"

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde geçen hafta görülen davanın duruşmasına Elçin Sangu ve Başay Okay katıldı. Davacı tanıklarının ifade verdiği davada cast direktörü Gülden Avşaroğlu, "Sözleşme karşılıklı anlaşmaya bağlıdır. Oyuncular saçının telinden oyunculuğa kadar yetiştirilir. Ancak ünlü olunca menajer değiştiriyorlar. Sözleşme şartlarına uymak zorundalar. Başay, davalıya aşırı emek sarf etmiştir" dedi. Tanık Kadriye Neslihan Uzer de "Davalının üzerinde kesinlikle emeği vardır" ifadesini kullandı. Gözde Çetiner Uslu ise, "Elçin'i oyuncu yapan Başay'dır. Elçin'in oyunculuk tecrübesi yoktu. Elçin sözleşme şartlarının çok ağır olduğunu, kölelik sözleşmesine katlanmasının mümkün olmadığını söylüyor. Sözleşmenin ağır şartlar taşıdığını düşünmüyorum" diye konuştu. Tanık Cemile Yaprak Bayraktar da aralarındaki sözleşmenin kölelik sözleşmesi olduğuna inanmadığını anlattı.

Mahkeme davalı tanıklarının dinlenmesi için ertelendi.