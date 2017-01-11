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Posta'nın 'tesadüf' zorlaması; Elçin Sangu'nun "uydurma" dediği iddiayı bir kez daha yayımladı

Posta, Sangu'nun "hamile olduğu" iddiasını sürdürdü

11 Ocak 2017 12:40

Posta gazetesi, oyuncu Elçin Sangu'nun "hamile olduğu" yolunda iki hafta önce yayımladığı iddiayı bugün bir kez daha birinci sayfadan yayımladı.

Sangu, Posta'nın 24 Aralık'ta magazin gündemine getirdiği bu iddiaya kişişel Twitter hesabından sert yanıt vermişti. Sangu, IŞİD'in yakarak infaz ettiğini iddia ettiği Türk askerlerini hatırlatarak, "Oturup masa başında karaktersiz haberler uyduracağınıza, cesaretiniz varsa askerlerimizin başına gelenlerden bahsedin" diye yazmıştı. 

Posta'nın bugünkü haberinde bir kez daha, "Elçi'nin zor bir hamilelik geçirdiği konuşuluyor" iddiasına yer verilirken, Sangu'nun başrol oynadığı Kiralık Aşk'taki 'Defne' karakterinin de hamile olduğu hatırlatılarak, "Tesadüfün bu kadarı" başlığı kullanıldı.

Posta'nın bugünkü birinci sayfasında yer alan haber şöyle:

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