Eski menajerinden Elçin Sangu’ya dava

Elçin Sangu'nun eski menajeri Başay Okay, daha önce yaptıkları sözleşmeye uymadığı için ünlü oyuncu hakkında dava açtığını söyledi.

Başay Okay'ın daha önce, Elçin Sangu'nun 1 milyon TL kazandığı reklam ücretinden pay istediği iddia edilmişti. Daha sonra araya Sangu'nun yeni menajeri Gaye Sökmen'in girdiği ve Okay ile mahkemelik olduğu öne sürülmüştü.

Habertürk’ten Aytekin Teker’in haberine göre, ”Hukuki işlem başlattık ama savaş açmadık" ifadelerini kullanan Okay, "6 senedir menajerlik yapıyorum. Hem ben, hem de o oyuncu arkadaşımız bu durumun yaptığımız işlerin önüne geçmesini istemeyecektir. Bütün her şeyi hukuka bıraktık" dedi. Okay ayrıca, çıkan iddiaların aksine, "Hiçbir zaman 'bu kadar para istiyorum' demedim" açıklamasını yaptı.

Elçin Sangu'nun yeni menajeri Gaye Sökmen'le bir sıkıntısının olmadığını da belirten Okay, "Benim sözleşmem oyuncu ile ilgili. İkimizin arasındaki bir olay" dedi.