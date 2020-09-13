Oyuncu Belçim Bilgin: İstanbul Sözleşmesi’nin toplumun bütün bireylerinin refahı için önemi var

Oyuncu Belçim Bilgin, "Kadına karşı eylemler ve kadın cinayetlerinde hiçbir düşme yaşanmıyor. Bu açıdan İstanbul Sözleşmesi’nin toplumun bütün bireylerinin refahı için önemi var. Toplumu oluşturan bir diğer yarının azınlık muamelesi görmesi kabul edilemez." dedi.

Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuşan Bilgin, "Mesela Berlin Film Festivali ‘kadın-erkek’ oyuncu ödülünü, artık cinsiyetler üstü bir şekilde, ‘performans’ ödülü olarak verme kararı aldı. Bu sembolik bile olsa önemli. Kadına karşı eylemler ve kadın cinayetlerinde hiçbir düşme yaşanmıyor. Bu açıdan İstanbul Sözleşmesi’nin toplumun bütün bireylerinin refahı için önemi var. Toplumu oluşturan bir diğer yarının azınlık muamelesi görmesi kabul edilemez. Eğer biz yüksek farkındalığı olan, refah, anlayış ve eşitlik içinde bir toplum olmayı hedefliyorsak kadınlara, zaten doğuştan hakkı olan yaşama ve kadın olma hakkını teslim etmeliyiz. Aslında bu konuda en önemli nokta kadınların birbirlerine duydukları öfke." diye konuştu.

Bilgin, "Ataerkil bakışın etkisi altında kalıp birbirimizi yargılamaktan kaynaklanıyor sanırım. Buna uyanmak çok önemli. Kadınlar birbirini anlayıp gerçekten tutmazlarsa, bu eşitlik mücadelesinde geride kalmaya devam ederiz. Toplumun azgelişmiş kısmındaki erkeklerin bize baktığı yerden kendimizi görmememiz lazım. Verilen mücadelenin, emeğin bir parçası olarak karşımızdakini yargılamadan, kendi yolunda değerlendirip anlamalıyız." ifadesini kullandı.

"Hazal Kaya 'Kiloluyum diye dergiye kapak yapmadılar' dedi. Sizin bu tip psikolojik şiddete maruz kaldığınız oldu mu?" sorusuna Bilgin şu yanıtı verdi:

Ne kadar dürüst bir açıklama. Aslında toplumun genel bakışı insanları ‘stereotip’leştirerek kalıplara sokmaya çalışması. Genel sorun bu. Benim de maruz kaldığım olmaz mı tabii ki oldu.

Eşit çalışma koşullarını falan didiklemeye başladığımızda, eşitsizlikleri gördüm yaşadım tabii. Ama sadece setlerde değil. Aslında kadın olarak dünyaya geldiğinde bir gariplikler silsilesi yaşamaya başlıyorsun ve bunlarla mücadele etmek için hayata karşı bazı kaslar geliştiriyorsun.

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