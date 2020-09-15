Oyun Atölyesi: Tiyatrolar çöküyor!

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer tarafından 1999'da kurulan Oyun Atölyesi tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatroların kapatılması ve açık hava etkinliklerinin yasaklanmasının ardından tiyatroların çökme noktasına geldiği söylendi. Açıklamada "Acilen bir çözüm bulunmaz ise hepimiz teker teker salonlarımızı kapatacağız… Ve tiyatro, seyircisinden oyuncusuna hepimizin hayatında yok olup gidecek…" denildi.

Koronavirüs salgını, ekonomik ve sosyal yaşamda yaralar açarken, özellikle sanat kurumları, yıkımı en çok hisseden, zor durumda kalan sektör olarak ilk sıralarda yer alıyor.

Normalleşmenin başlamasının ardından en son açılan tiyatrolar, açık hava etkinliklerinin de yasaklanmasıyla zor durumda kaldı. Toy İstanbul dün (14 Eylül) kapılarını kapattığını açıklamıştı.

Oyun Atölyesi de bugün yaptığı açıklamada, sektör emekçilerine dair bir destek planı olmadan alınan yasak kararlarına tepki gösterdi.

"Çözüm getirmesi gerekenler sanatı bir kenara atıp unuttular"

Ayun Atölyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Oyun atölyesi olarak en son oyunumuzu 13 Mart 2020’de oynadık. 6 aydır tek bir oyun oynamadan ayakta kalmaya çalışıyoruz.

6 ay sonra ilk defa 17 – 18 Eylül’de Küçükçiftlikpart’ta ve 21 Eylül’de İzmir açık havada oyunumuzu oynayacaktık. Tüm biletlerimiz satılmıştı… Tüm tedbirler alınarak, maske takma zorunluluğu ile seyirciler arası 1,5 metre oturma düzeni ile açık havada oynayacağımız oyunlarımız Valilik kararı ile iptal edildi. Eğer bir gecede böyle bir karar veriyorsanız bu sektörün emekçileri için bir destek planınız olmalı.

Kira, vergiler ve tüm sabit masraflarımız devam ediyor. Bu, altından kalkması mümkün olmayan bir süreç…

Çözüm getirmesi gerekenler sanatı bir kenara atıp unuttular…

Ödeneksiz tiyatrolarda çalışan tüm tiyatro emekçileri A’dan Z’ye çok zor ve sıkıntılı günler geçiriyor.

Hepimiz çökme noktasına geldik. Salonlar kapanmaya başladı.

Acilen bir çözüm bulunmaz ise hepimiz teker teker salonlarımızı kapatacağız…

Ve tiyatro, seyircisinden oyuncusuna hepimizin hayatında yok olup gidecek…

Yetkililerin acilen bir çözüm bulmasını bekliyoruz!"