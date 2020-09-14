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Kültür-Sanat

Pandemi şartlarına dayanamayan Toy İstanbul, perdelerini kapatıyor

14 Eylül 2020 16:08

Tiyatro Kooperatifi'nin "Acil önlem alınmazsa sektörün çöküşüne şahitlik edeceğiz," açıklamasından  1 gün sonra Toy İstanbul'dan veda haberi geldi. Toy İstanbul, 4 yıla yaklaşan serüvenini noktaladı.

Koronavirüs salgını, ekonomik ve sosyal yaşamda yaralar açarken, özellikle sanat kurumları, yıkımı en çok hisseden, zor durumda kalan sektör olarak ilk sıralarda yer alıyor. 

Normalleşmenin başlamasının ardından en son açılan tiyatrolar, açık hava etkinliklerinin de yasaklanmasıyla zor durumda kaldı.

Tiyatro Kooperatifi de dün bir bildiri yayınlayarak acil önlem çağrısında bulunmuştu. Bir gün sonra Toy İstanbul topluluğundan veda mesajı geldi. Mesajda, "Kasım 2016 tarihinden beri devam eden serüvenimiz bugün sona eriyor. Toy İstanbul, pandemi süreci ile oluşan şartlar nedeniyle kapılarını kapatıyor" denildi.  

 

 

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