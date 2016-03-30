Oya Başar: Çocuklarım bilmedikleri bir parayı almak istemedi

Usta tiyatrocu Oya Başar, Levent Kırca’dan olan oğlu Umut ile kızı Ayşe'nin babalarının mirasını reddetmeleriyle ilgili açıklama yaptı. Başar, "Levent'in malını mülkünü istemiyoruz. Çocuklarım bilmedikleri bir parayı almak istemedi" dedi.

İki kardeşin, usta tiyatrocunun borçlarını üstlenmemek için bu kararı aldığı iddiası üzerine, aile adına Oya Başar bir açıklama yaptı. Başar, söz konusu davanın sadece Umut ve Ayşe değil, Levent Kırca'nın ilk evliliğinden olan oğlu Oğulcan tarafından da açıldığını ileri sürdü.

"Levent'in malını mülkünü istemiyoruz"

Başar, “Biz Levent'in malını, mülkünü istemiyoruz. 10 yıldır zaten maddi bir alışveriş olmamıştı çocuklarıyla arasında. Yani 10 yıl önce kopardık maddi anlamda aramızdaki her bağı. Oğulcan'la kurdukları şirketle ne iş yaptıklarını da bilmiyorduk.

“Bilmediğimiz bir parayı kabul etmek istemedik”

Çocuklar bilmediğimiz bir parayı kabul etmek istemedi. Onlara kalan tek şey babalarının adı. Borç harç varsa da Levent ile Oğulcan'ındır, o konuda bilgimiz yok. Cenazenin ardından biz eve gitmedik, Oğulcan gidip evi boşaltmış. Onların şirketi, varsa da onların borcu. Ayrıca miras reddi için ilk davayı da bildiğim kadarıyla Oğulcan açtı" dedi.