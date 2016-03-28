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Levent Kırca'nın çocukları mirasını reddetti

Mirası reddeden kardeşler, Kırca'nın borçlarından sorumlu tutulmayacak

28 Mart 2016 12:24

Geçen sene vefat eden Levent Kırca’nın eski eşi Oya Başar’dan olan oğlu Umut Kırca ile kızı Ayşe Kırca, babalarının mirasını reddetmek için dava açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kardeşlerin talebini kabul eden mahkeme, “Umut ve Ayşe Kırca’nın babalarının mirasının reddettiklerinin tespitine karar verildi” dedi.

Vefatından bir ay önce Ayşe Arman’a röportaj veren Levent Kırca, ekonomik sıkıntılarından bahsetmişti. Mirası reddeden kardeşler, böylelikle ünlü oyuncunun borçlarından da sorumlu tutulmayacaklar. 

 

 

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