Oya Aydoğan son yolculuğuna uğurlandı

Aort damarı yırtılması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Oya Aydoğan için ilk tören Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlendi. Törene katılan Aydoğan'ın yakınları ünlü sanatçının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Törene katılan ünlü oyuncu Nuri Alço, “Kendini oğluna adamış bir insan. Güzel bir insandı. Çok genç yaşta kaybetti. Hastanede başındaydık. Bir umut vardı ama beyin fonksiyonları buna yanıt vermeyince hayatını kaybetti. Bizim camiamız şok oldu” diye konuştu.

Törende duygularını paylaşan Orhan Gençebay şunları söyledi; Yani konuşacak çok şey var... Herkesi çok sevdiğini bildiğim için, biz de onu çok seviyoruz. Sözü çok uzatmıyorum ve baş sağlığı diliyorum.



Halil Ergün de törende yaptığı kısa konuşmada " Bana en çok şefkat gösteren arkadaşım Oya idi" dedi. Gözyaşları içerisinde konuşması tamamlayan Ergün " Onu çok özleyeceğim" dedi.

Sevim Emre kürsüde fenalaştı.

"Sen bana yine 'Sevimişkom' diyeceksin"



İşte Emre'nin yazdığı o duygusal mektup;



"Canım Oya'm neden yazıyorum? niye yazıyorum? bilmiyorum.. Çaresizim, üzgünüm. Düşünüyorum da kaç yıldır Oya gibi işledik dostluğumuzu. Kâh güldük güzel günlerde kâh ağladık. Sen hep yanımızdaydın. Vefalıydın, benim can dostumdun.



Bu mektup senin için. İnşallah iyileştiğinde sen de okuyacaksın hayat böyle işte ne olacağını asla bilemiyor insan aslında sevdiklerine duygularını söylemeli hiç bir şeyi ertelememeli ama sen benim seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Benim oy oyum iyileşeceğine canı gönülden inanmak istiyorum bir hafta oldu. Sen uyuyorsun kötü hiç bir yorumu duymak istemiyorum kulaklarımı tıkadım soran gözlerle doktorların gözünün içine bakıyorum içimden bir ses sabır diyor da kendime soruyorum ben nasılım? Nasıl mıyım bilmiyorum. Canım hem üzgünüm, hem umutluyum hem de çok korkuyorum. Günlerdir dua ediyorum yalvarıyorum Rabb'ime seni ailene yavruna sevdiklerine ve bizlere bağışlasın diye.



Çığlıklarım boğazımda düğümleniyor. Gözyaşlarım içime akıyor. "Karamsarlık korkaklıktır." diye bir söz duymuştum. Aynı ruh hali içindeyim ama yine de içim umut dolu. Senin adına canım Oya'm. Dost düşman kötü günde belli olur derler. Nasıl dost biriktirmişsin, soğuk hastahane koridorlarında gördüğüm yüzlerce tanıdık tanımadık yüz herkes senden iyi bir haber almak için burada soran gözlerle. Endişeyle bakıyorlar. Çaresiz binlerce gönül dostumun duaları içimi ısıtıyor. Yoğun bakımın önünde oradan gelecek müjdeyi bekliyorum. Senin iyi olman sağlıkla uyanman için Rabbim'den şifa isteyenlerin nefeslerini Rabbim'e seslenişlerini duyuyorum. İnşallah o güzel gözlerindeki sevinç gözyaşlarıyla bize doğru koştuğunu göreceğim. Sen yeter ki hayata sımsıkı sarıl. Bırakma seninle yine dertlerimizi mutluluklarımızı paylaşacağız ve sen bana yine 'Sevimişkom' diyeceksin. Eksik kalan yanım tamamlanacak ve biz yine hep birlikte yürüyeceğiz. Bu hayat yolunu acıları geride bırakıp unutarak.."

Anma törenine katılamayan Bülent Ersoy, cami avlusunda bol bol yakın dostu için dua okudu.





Oya Aydoğan'ın rahatsızlığı neydi?

Geçtiğimiz günlerde evinde patates kızarması yerken fenalaşan Oya Aydoğan acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan incelemelerin ardından aort damarının yırtıldığı anlaşılan ünlü oyuncu hemen ameliyata alınmıştı. 12 saat süren ameliyatın ardından Aydoğan, yoğun bakıma alınmıştı. Yaklaşık 94 saattir yoğun bakımda uyutulan ünlü sanatçının kanaması durdurulmuş ve tansiyonu normale dönmüştü. Beyninde çok sayıda ödem tespit edilen Aydoğan'ın tedavisine başlanmıştı. Yapılan müdahalelerin ardından tedaviye yanıt vermeyen Aydoğan'ın uyutulmaya devam etmesine karar verilmişti.

Oya Aydoğan kimdir?

-Oya Aydoğan, 10 Şubat 1957 yılında Erzincan’da doğdu. Dört kişilik bir ailenin en küçük üyesi olan Oya Aydoğan'ın çocukluğu Beyoğlu'nda geçti.

-Ortaokulu, Ste. Pulchérie'de, liseye ise Notre dame de Sion'da okudu.Oya Aydoğan sinemaya 1972 yapımı 'Kabadayılar Kralı' ile başladı.

-Aydoğan, 1975 yılında 'Alev Gün' takma adıyla katıldığı güzellik yarışmasına katıldı.1976 yılında düzenlenen 8. Sinema Artisti Yarışması'nda birincilik ipini göğüsledi.1978 yılında Haluk Ulusoy ile nikah masasına oturan Oya Aydoğan, 4 gün sonra sürpriz bir kararla boşandı.

-80'li yılların başında sahneye çıkmaya başlayan Oya Aydoğan, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Kemal Sunal gibi birbirinden usta isimlerle kamera karşısına geçti. Bursalı gazinocu Tamer Taylan ile uzun süreli biliktelik yaşan Oya Aydoğan, Latif Demirbağ ile ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Gurur adını verdiği bir de oğlu oldu. Oya Aydoğan, uzak kaldığı setlere 2011 yılında Bez Bebek dizisi ile döndü.

-Ünlü oyuncu aynı yıl sunuculuğunu Emel Müftüoğlu ile üstlendiği 'Şekerli Kahve' isimli televizyon programı ile izleyici karşısına çıktı.

-2015 yılında romantik komedi türündeki 'Aşk Nerede' ile sinemaseverlerin karşısına çıkan usta oyuncu kariyerine 51 sinema filmi, 8 de televizyon dizisi sığdırdı.