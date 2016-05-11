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Oya Aydoğan'ın ölümü sosyal medyada: O tatlı enerjini gittiğin yerlere de saç

Aort damarı yırtılan Oya Aydoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

15 Mayıs 2016 18:25

Aort damarı yırtılan ve kaldırıldığı hastanede ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımda uyutularak devam eden 59 yaşındaki sanatçı Oya Aydoğan hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada "Yapılan tüm müdahalelere rağmen hastamız sabah saat 07:15'te vefat etmiştir" dendi. Sosyal medya kullanıcıları, Oya Aydoğan'ın ölümü için, "O tatlı enerjini gittiğin yerlere de saç", "Nedense 'iyi'ler hep erken gidiyor" ifadelerini kullandı.

Oya Aydoğan için Twitter'dan yapılan paylaşımlar şöyle:

 

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oya aydoğansosyal medyaölümühaber
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Hastaneden yapılan açıklamada "Yapılan tüm müdahalelere rağmen hastamız sabah saat 07:15'te vefat etmiştir" dendi

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