Oya Aydoğan'ın oğlu: Ümitliydik ama olmadı, vasiyeti yerine getirilecek

Hayatını kaybeden sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, annesinin, vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedileceğini açıkladı. Aydoğan, "Ulus Mezarlığı'nda gömülme isteği vardı. Oraya defnedilecek. Ameliyattan güçlü çıktı, ümitliydik ama olmadı. Ne yazık ki 1 hafta sonra bu kötü haberi aldık. Allah'ın taktiri" diye konuştu.

Evinde patates kızarması yerken fenalaşan ve aort yırtılması teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 59 yaşındaki Oya Aydoğan'ın ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri hastaneye gelmeye devam ediyor. Hastaneye gelen sanatçı Seda Sayan konuşmakta güçlük çekerek başsağlığı diledi. Nuri Alço, oyuncu Tolga Güleç ve Yeliz Şar da hastaneye gelenler arasındaydı.

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aydoğan, "Eminim ki bütün Türkiye'nin çok sevdiği benim en değerlim 1 hafta verdiği yaşam mücadelesini kaybettik. Yarın 14.30'da Cemal Reşit Rey Kongre Salonu'nda anma töreni düzenleyeceğiz. Ardından da Levent Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz" dedi.

Oya Aydoğan'ın vasiyeti yerine getirilecek

Gurur Aydoğan, annesinin vasiyetinin yerine getirileceğini belirterek, "Bu süreçte yanımızda olan bize dua eden herkese teşekkür ediyoruz. Vasiyeti, bir isteği vardı. Ulus Mezarlığı'nda gömülme isteği vardı. Oraya defnedilecek. Ameliyattan güçlü çıktı, ümitliydim ama olmadı. Ne yazık ki 1 hafta sonra bu kötü haberi aldık. Allah'ın taktiri" şeklinde konuştu.

Oyuncu Tolga Güleç, "Anneler gününde başlayan bu serüven bugün son buldu. Umudumuz vardı, bugün bitti. Bazı gerçekleri kabul etmek zorundayız. İnşallah cennette Kemal Sunal'la, Kayahan'la buluşurlar" diye konuştu.

Oyuncu Yeliz Şar ise, "Hepimizin başı soğolsun. Çok sevdiğim ablamdı. Genelde büyüklerimiz olsun kim olursa olsun kaybettikten sonra 'çok iyi insandı' derdik. Gerçekten benim çok samimi ablamdı. Sözün bittiği yer" ifadelerini kaydetti.