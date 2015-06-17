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Oy kullanamayan Demirel, seçimleri takip etmişti

Demirel’in ölümünden birkaç saat öncesine kadar bilincinin açık olduğu ve kendisine eşlik edenlerle sohbet edip akşam yemek yediği de öğrenildi

Süleyman Demirel, son olarak geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmıştı

17 Haziran 2015 12:12

Ankara’da 13 Mayıs’tan beri tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, doktorlarının izin vermemesi nedeniyle 7 Haziran seçimlerinde oy kullanamamıştı.

Demirel’in ölümüyle ilgili açıklama yapan aile doktoru Aylin Cesur, “Bilinci zihni son derece açıktı. Seçimleri ve seçim sonrası tüm gelişmeleri takip etti” dedi.

Demirel’in ölümünden birkaç saat öncesine kadar bilincinin açık olduğu ve kendisine eşlik edenlerle sohbet edip akşam yemek yediği de öğrenildi.

Demirel son olarak 10 Ağustos 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu Ankara Barbaros Mahallesi Şehit Teğmen Kalmaz İlköğretim Okulu'ndaki 1113 numaralı sandıkta kullanmıştı. Demirel, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının seçime yönelik soruları üzerine, "Millete, memlekete hayırlı olsun" demişti.

 

 

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