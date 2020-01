Demirel'in özel doktoru Aylin Cesur gözyaşına boğuldu: 20 yıldır her günümü onunla geçirdim...

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in özel doktoru Aylin Cesur, Demirel'in hayatını kaybettiği hastanenin önünde yaptığı açıklamada, "Yürüdüğünüz yolda, içtiğiniz suda, kullandığınız elektrikte, okuduğunuz okulda, hastanelerde, barajlarda, havaalanlarında, her yerde unutulmayacak izler bırakan sayın Cumhurbaşkanımızı saat 02.05’te maalesef Hak’kın rahmetine yolladık" ifadelerini kullandı.

Demirel'in eşi Nazmiye Demirel'in yanında, İslamköy'de toprağa verileceğini söyleyen Cesur, şu açıklamayı yaptı:

"Kendisini demokrasi ve kalkınma hedeflerine adamış, Türkiye sevdalısı, büyük Türkiye davasının kahramanı, büyük lider, bugünkü Türkiye’nin mimarisinde çok büyük pay sahibi, yürüdüğünüz yolda, içtiğiniz suda, kullandığınız elektrikte, okuduğunuz okulda, hastanelerde, barajlarda, havaalanlarında, her yerde unutulmayacak izler bırakan sayın Cumhurbaşkanımızı saat 02.05’te maalesef Hak’kın rahmetine yolladık. Çok üzgünüm. Kendisinin tüm sevenleriyle, bütün Türkiye halkıyla acısını paylaşıyorum. 20 senedir aşağı yukarı her gününü onunla geçirmiş bir insan olarak, onun bize öğrettiği hedeflerle, bize öğrettiği doğrultuda yola devam edeceğiz. Kendisinin selamıyla, herkese onun adıyla seslenmek istiyorum; herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah rahmet eylesin."

