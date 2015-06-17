Demirel'in hayatını kaybettiği hastaneden ilk açıklama

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hayatını kaybettiği Özel Ankara Güven Hastanesi yazılı açıklamada bulundu. 13 Mayıs'ta hastaneye kaldırılan Demirel'in durumunun gün geçtikçe kötüye gittiğini belirten hastane yetkilileri, dün 9. Cumhurbaşkanı'nın solunum ve kalp fonksiyonlarında ileri derecede kötüleşme olduğunu ve bugün de saat 02.05'te hayatını kaybettiğini açıkladı.



Özel Ankara Güven Hastanesi'nin yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Sayın 9.Cumhurbaşkanımız Süleyman DEMİREL, 13 Mayıs 2015 tarihinde böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ve akut solunum yolları enfeksiyonu sebebiyle hastanemize yatırılmıştır.

Takip eden günlerde sağlık durumu giderek ağırlaşmış ve tedavileri devam etmekte iken, 16/06/2015 tarihinde solunum ve kalp fonksiyonlarında ileri derece kötüleşme olmuştur. Yapılan tüm girişimlere rağmen cevap alınamamış, 17/06/2015 saat 02.05 'de hayatını kaybetmiştir.

Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Milletine baş sağlığı dileriz."