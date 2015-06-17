Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefat etti



Türkiye'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle geçen ay Ankara Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Güven Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 91 yaşındaki Demirel'in durumunun geceyarısından sonra ağırlaştığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 02:05'te hayatını kaybettiği belirtildi.

Isparta doğumlu Süleyman Demirel İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. ABD'de bir süre görev yaptıktan sonra Barajlar Dairesi Başkanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

7 sene yasaklı kaldı

1964'te Adalet Partisi'nin genel başkanlığına seçildi. 1965 genel seçimlerinin ardından ilk kez başbakan olarak hükümeti kurdu. 1970'li yıllarda kurulan birçok hükümette başbakanlık görevinde bulundu.

12 Eylül 1980 müdahalesi sonrasında 7 sene yasaklı olarak siyaset dışı kaldı. 1987'de Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi. 1991 genel seçimlerinin ardından kurulan hükümette tekrar başbakanlık yaptı.

16 Mayıs 1993 tarihinde seçildiği Cumhurbaşkanlığı görevini 16 Mayıs 2000 tarihine kadar sürdürdü.