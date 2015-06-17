Süleyman Demirel'in ölümüyle ilgili Twitter'da kim, ne diyor?

Türkiye siyasetine damga vuran isimlerden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ölüm haberi Türkiye gündemine oturdu. 13 Mayıs'ta hasteneye kaldırılan Demirel'in, gece yarısı saat 02.05'te "böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu" sebebiyle öldüğü açıklandı. Demirel'in, memleketi Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy beldesinde, Mayıs 2013'te 86 yaşındayken hayatını kaybeden eşi Nazmiye Demirel'in yanında toprağa verileceği bildirildi.

Demirel'in ölümü Twitter'da da kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Binlerce Twitter kullanıcısı attığı tweetlerle Demirel'i andı.



Demirel'in öllümü ile ilgili Süleyman Demirel etiketiyle paylaşılan tweetler şöyle:

Süleyman Demirel hakkındaki Tweetler