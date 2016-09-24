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Yaşam

Otobüste unutulan telefonu cebine indirirken kameralara yakalandı

"Babam yaşındaki adam telefonumu cebine indirdi"

24 Eylül 2016 15:56

Beşiktaş'ta bir otobüste koltukta unutulan telefonu cebine indiren adam kameralara yakalandı.

21 Eylül Çarşamba günü Beşiktaş’ta bir otobüste meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi Damlanur Koçar, (20) cep telefonunu, otobüsün koltuğunda düşürdü. Milliyet'te yer alan habere göre, otobüsten indikten sonra durumu fark eden genç kadın başka bir numaradan kendisini aradı. Bir süre cep telefonu çalan kızın telefonu daha sonra kapandı. Telefonu kapanan üniversite öğrencisi Koçar, ulaştığı otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler karşısında şaşkınlık yaşadı.

Yaşanan olayı anlatan Damlanur Koçar, " Sonradan görüntüleri izlediğimde neredeyse babam yaşındaki bir adamın telefonu alarak cebine indirdiğini gördüm. Çalmasına rağmen açmıyor. Başka yolcular da bakıyor ama adam aynı pişkinlikle devam ediyor" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

 

"Telefonun manevi değeri var"

 

Telefonun, abisinin kendisine üniversiteyi kazanma hediyesi olması ve içindeki bilgiler nedeniyle manevi değeri olduğunu aktaran Koçar, “Maddiyattan ziyade manevi değeri vardı. Ben adamın telefonu açıp şu duraktayım, şoföre veriyorum gibi bir şey demesini beklerdim. Babam yaşındaki bir adam olması şok etti beni” dedi.

 

"Polise teslim edin"

 

Telefonunu alan adama seslenen Koçar, "Telefonumu bana ulaştırın. Polise teslim edin, ya da şoför amirliğine falan bırakın. Neredeyse babam yaşındasınız, bu yaşınıza yakışmıyor” diye konuştu.

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OtobüstelefonDamlanur Koçar

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