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Yaşam

Hırsızın notu: Bu işi zevk için yapıyorum, umarım bu para zararını karşılar

Hırsız, mağdurun notu ve parasına, not ve parayla karşılık verdi

07 Eylül 2016 16:51

İzmir'de, hırsızların kabloları çalmasından bıkıp usanan yaşlı bir adam, trafonun içerisine hem para, hemde, "Al bu parayı sana helal olsun. Yeter ki kabloları çalma" şeklinde bir not yazdı. Aradan bir müddet sonra bölgeye gelen hırsız, hem kabloları çaldı, hem de kabloların sahibine not ve para bıraktı: 

"Bu işi para için değil, zevk için yapıyorum. Bu para da umarım zararını karşılar"

Torbalı ilçesinde yaşanan olay duyanları hem şaşkına çevirdi, hemde güldürdü. İlçeye bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Tahsin Yaman, hırsızlardan bıktı usandı. Sürekli olarak trafodaki kabloların çalışmasından ve onarılmasından rahatsız olan Yaman, üstüne üstlük iki günde elektriksiz kalınca hırsıza dikkat çeken bir not bıraktı.

 

Hırsız nota notla karşılık verdi

 

Habertürk'ün haberine göre, Tahsin Yaman, 50 liranın yanında eline aldığı kalem ve kağıtla hırsıza, 'Bu parayı al kabloyu çalma' yazdı. Hırsızların önüne geçemeyince bu yöntemi uygulayan Yaman, daha sonrada trafoyu kapattı. Hırsız, aradan bir müddet sonra bölgeye tekrar geldi ve bırakılan nota benzer bir not daha yazıp kabloları yine çaldı.

Hırsızın bıraktığı, "Bu işi para için değil, zevk için yapıyorum. Bu para da umarım zararını karşılar" yazısını gören 60 yaşındaki Tahsin Yaman bu durum karşısında şaşkına döndü. Yaman, notun yanında bulunan başka bir 50 lirayla da ikinci kez şaşırdı. Gerçekleşen bu olay ise duyanları şaşkına çevirdi.

 

“Yine çalacağım”

 

Hırsızlardan bıkıp usandığını ifade eden anlatan Yaman, 10 yılda 25 kez kabloları çaldırdığını söyledi. Yaman, yaşadığı trajikomik olayı şöyle anlattı:

"Senelerdir tarla hırsızlarıyla uğraşıyorum. Özellikle son yıllarda türeyen kablo hırsızları nedeniyle son 10 yılda 25 kez kablolarım çalındı. Çalan adamın 20 lira kazanmak için çaldığı kablolar bana 100  150 lira kaybettiriyordu. Panonun içine 50 para bıraktım ve üzerinde 'Bu kabloları çalıp kazanacağın 20 lira yerine sana 50 lira bırakıyorum. Al bu parayı sana helal olsun. Yeter ki kabloları çalma' yazan bir not bıraktım. Birkaç gün sonra geldiğimde elektrik kablolarının yine çalındığını gördüm. Ancak hırsız bıraktığım paraya dokunmamış hatta üzerine para koymuştu. Hırsızın notuma cevap yazdığını gördüğümde alıp okudum. Hırsız, 'Ben bu işi para için değil zevk için yapıyorum. Sen bu parayı al zararını karşıla. Ben kabloları yine çalacağım' yazmış. Görünce gülsem mi ağlasam mı bilemedim."

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